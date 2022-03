Matías Amaya, el sanjuanino nómade que recorre el mundo en bicicleta. Ya recorrió 65 países y más de 100 mil kilómetros. La pandemia lo obligó a volver a SJ pero ya prepara todo para volver a Italia, donde quedó su bicicleta, y continuar su camino para llegar a Qatar y estar en el Mundial de fútbol.

Escribe: Omar Andrada

Disfrutó y padeció todos los tipos de clima y geografías. Conoció lugares recónditos, descubrió culturas, costumbres, idiosincracias que le permitieron “valorar mucho más lo que tenemos los argentinos”, según cuenta este sanjuanino de 33 años, Matías Amaya, que recorre el mundo en bicicleta.

Ese vehículo, que casi sin darse cuenta lo fue llevando por caminos que cada vez lo alejaron más de su casa de Rivadavia, a la que recién después de cinco años, volvió, obligado por la pandemia, y se reencontró con la familia.

“Cuando salí de San Juan la bicicleta pesaba 30 kilos y yo 84. Hoy la pesa 130 y parece un camión”

Matías cuenta que la pandemia lo sorprendió en medio de la montaña en Grecia, “llevaba 7 días allí y como me quedé sin víveres bajé a buscar un supermercado. Pensé que era un pueblo fantasma porque no había nadie en las calles. Vino la policía, me quitó el pasaporte, estuve demorado tres días, hasta que la me dieron un hotel con todo pagado. Después de un mes la chica que me llevaba la comida se hizo cargo y me quedé un mes más en su casa”.

Cuenta que el 6 de junio de 2020 cuando superada la primera ola de Covid -19 se flexibilizaron las medidas sanitarias impuestas para evitar el contagio y abrieron las fronteras partió hacia el norte para llegar a Finlandia y observar la Aurora Boreal.

Como estaba muy cerca el invierno y algunos países aún estaban cerrados por la pandemia, cambió el rumbo y tuvo que transitar entre Polonia, Bielorusia, Eslovaquia y Ucrania. Con el cierre total obligadamente tuvo que dejar su bicicleta en Roma, en la casa de una familia que había conocido en el viaje de ida.

“Hoy tiene baño, ducha, panel solar con energía 220 voltios para cargar la computadora”

“Entre quedarme encerrado tres meses en Italia en aislamiento y volver a San Juan, decidí venir a ver mi familia”, confió en el programa Diario 35 de Zonda TV.

Es ahí cuando a Matías se le llenan los ojos de lágrimas al mostrar el video del reencuentro con su madre, a quién le cayó por sorpresa después de cinco años sin tener ningún tipo de contacto.

Su objetivo era llegar a Qatar para ver el Mundial de Fútbol. “Tuve la suerte de estar en el de Brasil 2014 y el de Rusia 2018 y dije ¿porqué no Qatar?”

Cuenta que viaja en bici porque antes lo hacía en vehículo y era mucho gasto en combustible y seguro. Así que un día con un grupo de tres chicas salió por 15 días a Jáchal. Terminó con 11 más en Jujuy y fue cuando decidió seguir solo. Cuando llegó a Panamá decidió tomar un avión con destino a Europa con la idea de continuar hacia África y Asia.

Además de buenos y malos recuerdos atesora increíbles experiencias, como cuando llegó a Colombia y terminó en un campo de coca con un arma apuntándole a la cabeza y otra al pecho. “Eran los de la FARC (Fuerzas Revolucionarias de Colombia) que creyeron que era espía y aclarado el tema me regalaron un casquete (gorra del uniforme)”. Del mismo modo exhibe una gorra de la policía rusa, también una réplica en miniatura de la Copa del Mundo que le regalaron los integrantes de la selección rusa, o las clásicas bufandas con los colores de varios equipos de fútbol europeo.

“Antes usaba mapas de papel, ahora uso una pantalla que me indica los caminos que debo recorrer”

Narra también un episodio en Brasil cuando fue a la policía a averiguar de una familia que lo seguía por internet y lo invitó a su casa. Como no entendía mucho el idioma, en un momento entendió que le preguntaban por yerba, entonces dijo ”sí yo tengo un kilo”. Pensaron que era marihuana. “Me dieron vuelta todo el equipaje, hasta que me dí cuenta y les explique que lo que llevaba era yerba mate. Ahí abandoné el mate”, confiesa.

Con él viaja un muñeco que le regaló un señor que lo acogió en Italia y que perdió a su hijo en un accidente de tránsito y le pidió que lo llevara siempre . Se llama Emilio y es su compañero inseparable desde hace cuatro años.

Guarda cuadernos, unos 26, con notas y escritos en varios idiomas de personas que le dejan su dedicatoria, es que además registra todo en la cámara de video de su celular.

Cuenta que de SJ salió con 200 dólares que se le terminaron en Jujuy. Por eso para solventar sus gastos “hoy soy albañil, constructor, pintor. En Sudamérica realice artesanías, de Perú en adelante trabajos en comedores y hoteles y en Europa gracias a internet tengo patrocinadores que me apoyan con vestimenta y dinero”.

Matías Amaya, el señor trotamundos o bicimundos.