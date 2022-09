Massa va con expectativa por el aval al cumplimiento de metas con el FMI

El foco estará puesto en garantizar el próximo desembolso del Fondo. Buscan sumar dólares por la vía de inversiones, el BID y el Banco Mundial. El ministro de Economía comenzará con las reuniones de trabajo mañana.

El intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cambió la agenda política nacional adentro y afuera del Gobierno. No obstante, en horas agitadas con decisiones complejas por tomar, los principales socios de la coalición oficialista acordaron mantener tal cual estaba previsto el viaje del ministro de Economía a los Estados Unidos. Sergio Massa llegará este lunes a Washington y comenzará mañana con sus reuniones de trabajo.

La gira incluye un cara a cara con Kristalina Georgieva, reuniones con grandes empresas de sectores estratégicos, encuentros con funcionarios del Tesoro, el Banco Interamericano de Desarrollo y con Juan González, el más alto referente para América Latina de la administración de Joe Biden. Hay expectativa por la consolidación de las metas en la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el anuncio de inversiones y los desembolsos del BID y el Banco Mundial.

Desde el jueves a la noche, Sergio Massa se puso en contacto varias veces con el presidente Alberto Fernández y con Cristina Kirchner. Los tres estuvieron de acuerdo en continuar con los planes de la gira tal cual estaba previsto, a pesar de la convulsión social por el intento de asesinato de la vicepresidenta. Que no se haya modificado un ápice de la agenda en Estados Unidos refleja la importancia que reviste para el Gobierno este viaje. El objetivo central pasa por consolidar la segunda revisión del acuerdo con el FMI. El equipo técnico que partió el domingo, compuesto por Leonardo Madcur, Raúl Rigo y Gabriel Rubinstein, trabajará en ese trazo fino que habilitará un desembolso de más de u$s3.600 millones en las próximas semanas, pero que irá directamente a pagar vencimientos del fallido programa Stand By de 2018. Al encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, Massa llegará con las medidas concretas que tomó en los últimos días para enderezar el orden fiscal. Ajuste del gasto por más de $150.000 millones en distintas partidas presupuestarias, quita de subsidios en los servicios públicos y congelamiento en la planta de empleados de las empresas estatales.

Con estas señales y con el argumento de un fuerte impacto de la situación internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania, el Gobierno buscará reconfigurar algunas de las metas estacionales del plan para no tener inconvenientes cuando toque analizar los números del tercer trimestre. “Vamos a trabajar con el FMI para cerrar algunas cuestiones que le quedaron pendientes a Martín Guzmán”, señalaron fuentes oficiales.