Massa afina 15 medidas para anunciar el miércoles

Apuntan al tipo de cambio y a la inflación. Además define los nuevos funcionarios. Suenan De Mendiguren, en Industria y Matías Tombolini, en Comercio.

El futuro ministro de Economía, Producción y Agricultura Sergio Massa tiene preparadas quince medidas económicas para anunciar a partir del miércoles.

Allegados a Massa daban cuenta este sábado que las medidas más fuertes serán sobre dólar e inflación, en este último caso, con la búsqueda de un acuerdo social que descomprima los aumentos del último mes, en el cual la mayor parte de la economía ajustó precios a un ritmo de al menos, una vez por semana. También analiza recomposiciones puntuales de ingresos para sectores populares, como se hizo esta semana con el plan Potenciar Trabajo y con los beneficios a monotributistas.

La idea de extender los beneficios para la liquidación de soja al resto de la economía, es otra de las ideas de Massa.

En relación al dólar, la decisión es establecer una suba del tipo de cambio oficial para la producción, mediante alguno de los esquemas mencionados anteriormente: apurar el ritmo de devaluación -aunque no parece la primera opción si no, eventualmente, una alternativa para cuando haya mayor poder de fuego con las reservas-, disponer un desdoblamiento cambiario formal o, lo más probable, empezar con estímulos al estilo del dólar soja.

La idea de extender los beneficios para la liquidación de soja al resto de la economía, es otra de las ideas de Massa.

El dólar soja, se podría extender a la industria, minería, producciones regionales, todos los rubros que generen exportaciones e ingreso de divisas.

Pero está convencido de que el tipo de cambio oficial necesita una corrección.

En cuanto a una eventual devaluación, en el oficialismo reconocen que sin un respaldo amplio, tanto del Frente de Todos, como externo y de actores del poder económico y financiero, los riesgos de devaluar y no poder contener la situación son demasiado elevados.

LOS NOMBRES QUE SUENAN PARA LAS ÁREAS CLAVES

En el Banco Central, relevante en la lucha contra la inflación, Miguel Pesce seguiría para instrumentar el dólar diferencial para que el agro y otras actividades liquiden divisas. La suba de las tasas de interés, para llevar ahorristas a los pesos es fundamental.

Cerca del funcionario dicen que se queda, pero conversó con Martín Redrado, que tuvo una fuerte pelea con Cristina Kirchner por las reservas del BCRA, y otro nombre que suena es el de Lisandro Cleri, titular del Fondo de Garantía de Sustentabilida de la ANSES.

Otra área clave, es Comercio para la lucha contra la inflación donde Martín Pollera si no continúa, sería reemplazado por el actual titular de ARSAT, Matías Tombolini, economista muy cercano a Massa.

En industria, José Ignacio De Mendiguren sería el preferido, mientras que en Agricultura, Gabriel Delgado, ex interventor en Vicentin y con un cargo diplomático en un organismo internacional, sería tentado. De no aceptar, otro probable es Jorge Solmi, ex abogado de Federación Agraria Argentina y actual funcionario en Agricultura.

Energía y Minería, son dos áreas sensibles, por tarifas una, y para atraer dólares, ambas. Diego Martínez, si no es confirmado, tendría como reemplazante a Diego Bossio, enfrentado con Cristina Fernández; o a Miguel Peirano, hasta ahora el más probable, aunque también se menciona a Aníbal Fernández.

En Minería, actividad que en algún momento fue observada por Massa, Fernanda Avila está a cargo por ahora de la secretaría nacional.