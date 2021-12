Masivo interés por conocer el funcionamiento de la Red Tulum

Los usuarios aprovecharon que el pasaje es gratuito hasta el próximo 17 para interiorizarse del funcionamiento, la frecuencia, los recorridos y paradas de los colectivos en su primer día. Más de 100 mil personas ya bajaron la aplicación.

Los usuarios del transporte público de pasajeros aprovecharon la decisión del gobierno provincial que durante las primeras dos semanas el pasaje sea gratis, y salieron masivamente a interiorizarse del funcionamiento del nuevo sistema de la Red Tulúm.

A simple vista, una característica saltaba a la vista sobre el mediodía de ayer. Mientras en las estaciones de transbordo había poca cantidad de pasajeros, la Avenida Libertador estaba abarrotada de gente esperando en las tradicionales paradas a ambos costados de la arteria.

La razón pudo ser que en las estaciones había personal de la Secretaría de Transporte orientando a la gente, mientras que en la avenida la información era buscada de boca de los propios choferes de los colectivos.

Esto hizo que los micros debieran detener su marcha en cada cuadra y esperar varios minutos hasta que la gente conocía si debía subirse o no al micro.

Las consultas más recurrentes eran ¿qué colectivo tengo que tomar para ir a tal lado? ¿Dónde tengo que tomarlo? y ¿Cuáles el recorrido?

Una de las razones, según personal de tránsito que estaba destinado a la evacuación de las dudas, es porque la mayoría de la gente salió a la calle sin informarse previamente y a buscar la directamente de boca de los choferes u otros pasajeros de los colectivos, cómo llegar a destino.

Explicaron que la mayor complejidad se observó en las personas mayores, en cambio los más jóvenes no tuvieron mayores inconvenientes porque hicieron uso de la aplicación.

La tarea de los servidores públicos pasó fundamentalmente por bajarles la app a los usuarios, explicarles como funciona e indicarle en que lugar podían abordar el micro tan sólo indicando el lugar de destino.

Esa fue una imágen que se vio multiplicada en las estaciones, cosa que no sucedió del mismo modo fuera de ellas observándose mayor desconcierto.

Por un momento tanta demanda hizo que colapsara la página.

Expresaron que una vez que los pasajeros aprenden el funcionamiento de la aplicación se les despejan todas las dudas y terminan reconociendo que el sistema es bueno y ventajoso.

Por otro lado, los mayores inconvenientes se observado en el centro sanjuanino, a la hora de regresar a los respectivos domicilios porque ahí sí ya era necesario saber donde debía abordarse la movilidad y cual es la que pasa por su zona. Diferente situación a la de tomarse un micro al centro sabiendo de antemano que todos

al menos pasan por las estaciones de transbordo.

Desde el gobierno provincial se comunicó que la presencia del personal destinado a orientar a los pasajeros estará disponible todo el tiempo que necesario y que además están abiertos a todos los cambios o modificaciones que se propongan desde el sector de los usuarios.

Finalmente se indicó que desde el jueves hasta ayer fue impresionante la cantidad de gente que bajó la aplicación ya que unos 100 mil personas están haciendo uso de ella.

FABIOLA AUBONE: “A FUNCIONADO MUY BIEN”

La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, evaluó que el nuevo sistema de transporte público de pasajeros a funcionado muy bien el primer día que se implementó.

“A funcionado muy bien. Hubo mucho interés de parte de los usuarios para conocer el sistema”, aseguró a Zonda Diario.

“Los comentarios de la gente es que está bueno, que se sienten cómodos y les gusta las unidades”.

Acerca de las dificultades que se observaron por parte de los usuarios “pasan por saber donde están las paradas y como son los nuevos recorridos”. Pero que fue “muy buena la receptividad por parte de la gente y los choferes que han tenido muy buena voluntad para acompañar el proceso de aprendizaje de los pasajeros”.

Agregó que las dudas son mayormente con el uso de la aplicación, aunque “las complejidades son por cosas menores”.

De todos modos aseguró que analizan instalar una isla en el Centro Cívico para las consultas para que los que tengan que consultar no tengan que subir hasta el cuarto piso para evacuar las dudas. En ese sentido acotó que “justamente se trata de que la participación ciudadana nos permita mejorar el sistema”.

La funcionaria afirmó que esto es normal y que a medida que pasen los días la gente se va a ir familiarizando con el funcionamiento y descubrirán que el sistema es beneficioso.

“Lo mismo pasó cuando se implementó el uso de la tarjeta SUBE. Al principio había mucha resistencia al cambio y sin embargo ahora todo el mundo hace uso de ella”.

Igual aseguró que se harán modificaciones si es que son necesarias.

TESTIMONIOS

“La gente pregunta que colectivo tiene que tomar. Viajo a Zonda y hacen 20 minutos que estoy esperando”.

“Estoy conforme con el servicio porque he bajado la aplicación y es bastante explicativa y clara”.

“Al principio no entendía la cartelería, pero ya me han orientado los monitores”.

“Voy a Rawson y hasta ahora todo es más difícil, sobre todo para la gente mayor”.

“Uno más o menos entiende, pero para las personas mayores es complicado porque cambió todo”.