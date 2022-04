Masiva ola de inscripciones para el bono de $18.000 en el primer día. “Mi Anses” estuvo colgada, ante los ingresos para el IFE 4 2022 de $18.000.

Por momentos, “Mi Anses” estuvo colgada este viernes. Gran cantidad de ingresos hub o por el bono de $18.000

La página Web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estuvo caída este viernes algunas horas, durante el primer día de inscripción para el bono de refuerzo de ingreso de $ 18.000 para trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares.

“No se pudo cargar la página”, rezaba el cartel que les aparecía a los interesados en inscribirse en la sección de “Mi Anses” de la página oficial. Si bien desde el organismo no brindó explicaciones, los usuarios debieron aguardar para realizar el trámite.

Cabe destacar que en el caso de SJ, se estima que la medida beneficiará a unos 150.000 trabajadores y a unos 100.000 beneficiarios del régimen previsional, según indicó a Zonda Diario el director de la UDAI Rawson de Anses, Raúl Romero.

El cobro del refuerzo de ingresos es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo para Protección Social, las becas Progresar, la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) y con los planes alimentarios provinciales y municipales.

250.000 SANJUANINOS TENDRÁN EL REFUERZO

Raúl Romero, director de ANSES UDAI – Rawson explicó los alcances y condiciones que deben reunir los interesados, para alcanzar este bono en el marco de “una política pública de refuerzo a los ingresos a los sectores más vulnerables del país”.

En declaraciones a Zonda Diario sostuvo que los jubilados y pensionados cobrarán el bono de 12 mil pesos, en el caso de aquellos beneficiarios cuyos haberes no superen los dos haberes mínimos, ($65.265) en el mes de mayo, mediante una acreditación extraordinaria.

El funcionario remarcó que deben inscribirse a través de la página Web de ANSES, los trabajadores informales y monotributistas, categorías A y B que en el caso de SJ, “serían 150 mil trabajadores beneficiados. Hay que sumarle, un poco más 100 mil jubilados y pensionados que podrán recibir el bono”, destacó.

Destacó que luego del pedido de solicitud, habrá un periodo de evaluación. “Es importante, esa evaluación porque se va a cotejar información relacionada con ingresos y gastos del solicitante. Para realizar esa evaluación socioeconómica que debe superar el monto indicado en el decreto. Si no se supera la solicitud no se aprueba”.

“Lo que determinará que sea aprobada o no, es que la persona no debe tener ingresos superiores a los dos salarios mínimos vital y móvil, que no realice gastos por encima del importe señalado, y que no tenga una serie de propiedades que están debidamente establecidas por AFIP como por ejemplo más de una propiedad inmueble destinada a habitación o que no tenga registrado un automotor en los últimos 12 meses.

Con respecto a la forma de abonar que tendrán estos bonos, Romero aclaró que: “el pago será por transferencia bancaria. La posibilidad de haber bancarizado a muchos ciudadanos que no tenían cuentas fue muy oportuno. La gran mayoría ya tienen cuentas abiertas y habilitadas pero si no tuvieran cuenta vigente, desde ANSES, nos encargaremos de abrir esa cuenta, que será gratuita y en un banco oficial para que se pueda percibir el beneficio”.

Raúl Romero, Anses Rawson

“Desde el 5 de mayo estará disponible la información de las solicitudes aceptadas”.

LAS DOS ETAPAS DE LA INSCRIPCIÓN

En primer lugar, La persona para solicitar el Refuerzo debe ingresar a www.anses.gob.ar y entrar al aplicativo de Mi ANSES, para lo cual deberá tener a mano su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En caso de que no recuerde su CUIL podrá consultarlo en el momento, al igual que podrá crear su Clave de la Seguridad Social.

Una vez que la persona haya ingresado a Mi ANSES, deberá elegir la opción Refuerzo de Ingresos y seguir los pasos para completar y actualizar sus datos de contacto.

Inscripción a partir del 28 de abril

La persona que ya actualizó sus datos de contacto, a partir del 28 de abril deberá ingresar nuevamente en Mi ANSES para finalizar con la inscripción: completar la declaración jurada y validar/cargar su cuenta bancaria a través del CBU, donde va a cobrar el refuerzo.

Quienes cobran y a partir de cuándo

A partir del 5 de mayo se informará quiénes cobrarán el refuerzo después de realizar los cruces de información con los distintos organismos y las evaluaciones de la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de los solicitantes con el objetivo de verificar que cumplan las distintas condicionalidades para acceder al Refuerzo de Ingresos.

El 19 de mayo iniciará el cronograma de pagos. Cabe destacar que, los más de 6.2 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que recibirán el bono de 12 mil pesos, comenzarán a cobrarlo desde principio de mayo, en forma automática y junto con su haber en el cronograma de pagos habitual.