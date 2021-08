¿Más tóxica no hay?: le pidió al novio que le mande una foto para comprobar que estaba con el amigo

La joven le solicitó a su novio una “prueba” y él le contestó. La captura de la conversación de WhatsApp se hizo viral en redes sociales.

La actitud “tóxica” de una chica se hizo viral en Twitter. La joven le solicitó a su novio una particular foto, porque no creía que estaba con sus amigos e hizo estallar las redes sociales.

Al parecer, ella quería hacer una videollamada y él le dijo que no podía porque no tenía Wifi y se encontraba usando sus datos móviles. No conforme, lo indagó respecto a su paradero: “Eso porque no estás en tu casa“, le contestó.

“¿A dónde voy a estar?”, le replicó rápidamente el chico. Desconfianda de sus palabra, le pidió que le mandara una foto sumamente particular. “A ver, sacate una foto con tu almohada“. Casi de manera inmediata, le envió la imagen cumpliendo con su insólito requerimiento.

Ésta es la primera captura de pantalla que se viralizó en Twiiter.

En la captura que compartió no se alcanza a apreciar la foto completa, pero la chica debe haber visto algo que la hizo dudar, tal vez el hecho de que se la sacó en un plano muy cerrado. Inmediatamente le consultó: “¿Con quién estás?“. “Un amigo“, afirmó.

Pero la desconfianza ya estaba instalada. “Eh. ¿Qué amigo? A ver. Pasame una foto de tu amigo abrazando una almohada“. Ante esto, y para evitar una nueva inquisición, decidió cumplir con su deseo y le mandó la foto.

“Pasame una foto de tu amigo abrazando una almohada”, el insólito pedido que le hizo su novia.

En la graciosa imagen se lo ve al novio en cuestión mordíendose el labio y a su amigo abrazando la almohada y posando para la cámara.

