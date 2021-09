Más recursos para SJ en el presupuesto nacional 2022

En materia de gasto corriente, figura un incremento de 50,4% y en gasto de capital por encima de la inflación del 33% prevista para el año próximo en la iniciativa girada al Congreso.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2022 contempla un total de gasto por más de trece billones de pesos y diferentes pautas presupuestarias y macroeconómicas para el año entrante, y en materia de Gastos Corrientes, el proyecto establece un crecimiento del 50,4%, para la provincia de San Juan, con una meta inflacionaria prevista para el año próximo del 33% en la iniciativa que giró Alberto Fernández, al Congreso.

Dentro de los componentes de los gastos corrientes, figuran con aumentos significativos los gastos de consumo que incluye salarios; prestaciones de la seguridad social y transferencias corrientes, entre otras.

Formosa se encuentra a la cabeza de mayores incrementos con una suba del 61,9% del gasto corriente de la Nación, mientras que en el otro extremo está CABA, según el estudio de una consultora privada.

En cuanto, al Gasto de Capital, vinculado a la inversión pública, compuesta por los conceptos de inversión real directa, transferencias de capital e inversión financiera, San Juan tiene un aumento del 33,3 % con relación a este año. En este aspecto, el ranking nacional muestra nuevamente a la Formosa liderando, con una variación proyectada del 220,1%, según Politikon Chaco.

A nivel nacional, Visto por componentes que conforman el Gasto de Capital, la inversión real directa tendría un importante incremento del 03,2%; mientras que las transferencias de capital crecerían un 55,4%. La inversión financiera queda algo más atrás (+28,3%)

En cuanto a la asignación del gasto de manera territorial, pero ajustado por población se observa a San Juan con un total de gasto de $ 182.677 per capita, donde a Santa Cruz, figura con $266.132 por habitante, y en el fondo está Misiones, con apenas $139.073 por misionero. Cabe destacar que el gasto total del Estado nacional en un territorio específico no implica necesariamente un impacto directo sobre esa jurisdicción ya que CABA cuenta con una asignación muy grande como sede del gobierno federal o Santa Cruz, con YCRT.

En el caso de la inversión, en gasto de capital per capita, para determinar el nivel de inversión pública en términos territoriales, San Juan aparece con $ 12.861donde Santa Cruz lidera de nuevo el ranking con una inversión pública de $104.715 por habitante, mientras que cuatro provincias tienen una asignación per cápita que no supera los $10 mil por habitante: Mendoza, Córdoba, Misiones y Tucumán.

GASTO PROYECTADO

46,6%

Es el aumento del gasto total proyectado para San Juan, con relación al corriente año.

GASTO CORRIENTE

50,4%

Es el aumento del gasto corriente presupuestado, con relación al corriente año.

GASTO DE CAPITAL

33,3%

Es el aumento del gasto capital presupuestado, con relación al corriente año.

INVERSIÓN

$3.199

Millones, están previstos para la Autopista San Juan – Mendoza, entre otras obras de infraestructura.

POR SANJUANINO

$ 182.677

Es el total del gasto del presupuesto nacional 2022 per capita previsto para la Provincia de San Juan.

$ 12.861

Es el total de la inversión pública nacional per capita presupuesta para San Juan el año próximo.