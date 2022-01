Más del 30% de los trabajadores mineros están contagiados. Los contagios de Covid-19 en la tercera ola se están haciendo sentir en San Juan.

Escribe: Víctor García

De acuerdo a lo que explicó a Zonda Diario, el secretario General de AOMA, Iván Malla “más del 30% de los obreros mineros están contagiados de Covid-19”.

De todos modos reconoció que a pesar de esta crítica situación no se ha tenido que paralizar la actividad en ninguno de los empredimientos mineros que hay en San Juan.

De todos modos aseveró el nivel de contagios varía, “hay emprendimientos que tienen el 20%, otros el 30% y hasta el 40% de contagios”.

Lo cierto es que la minería, al igual que otras actividades no ha sido ajena al ausentismo por Covid-19 en la tercera ola que se vive en Argentina.

Marcó que “la ventaja es que al tener la vacunación completa la mayoría de los trabajadores va a minimizar el impacto de la enfermedad”.

Explicó que “ante la falta de personal en los empredimientos grandes se comienzan a organizar las tareas, de modo que no se paralice la actividad”.

Sobre los controles que se están haciendo en las mineras afirmó que “están haciendo los testeos correspondientes. A nosotros nos ayuda mucho porque en los proyectos antes de subir les hacen los testeos y se detectan positivos y se los aísla como a cualquier persona”.

También contó que en los empredimientos mineros también se hacen testeos. En Veladero si encuentran un caso positivo en Campamento Amarillo, lo traen al hotel Veladero. En este lugar se los aísla hasta que se los pueda bajar”.

El dirigente volvió a marcar que “por suerte no tenemos casos graves y esto se debe a la vacunación”.

Preocupación por las exploradoras

El dirigente manifestó que “hace un tiempo vienen peleando para normalizar el trabajo que se realiza con las empresas exploradoras mineras”.

Con ellos hay que “organizar los regímenes de trabajo, los turnos, los salarios”. El problema es que “las empresas no quieren encuadrarse y respetar los derechos de los trabajadores”.

“El tema es que esquivan las empresas perforistas a meter los trabajadores.