Más de medio centenar de personas beneficiadas con audífonos

En el marco del Programa Provincial de Atención y Prevención Auditiva, el ministerio de Desarrollo Humano de la provincia hizo entrega de 62 equipos en varios departamentos.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social llevó adelante un avance en materia de restitución de derechos mediante la entrega de 62 equipos de audífonos a 35 personas de los departamentos Capital, Rivadavia, Pocito, Santa Lucia, Rawson, Sarmiento, Chimbas, Albardón, San Martín, Angaco y Caucete.

Esta acción se da en el marco del Programa Provincial de Atención y Prevención Auditiva, el cual tienen como objetivo brindar contención a todos los sanjuaninos y sanjuaninas en situación de vulnerabilidad que presenten algún grado de hipoacusia.

El mismo cuenta con profesionales médicos y fonoaudiólogos. Incluye tratamiento, entrega de audífonos, medicamentos, cirugías e implantes cocleares, en caso de necesidad. Se complementa con sesiones educativas y planes de adaptación que vienen a apoyar a la familia en aspectos técnicos de uso y mantenimiento.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabian Aballay expresó “estamos materializando un compromiso asumido por el gobernador, Sergio Uñac, el cual implica estar presentes como Estado en la vida de aquellos sanjuaninos y sanjuaninas que más lo necesitan. En este caso, mediante una herramienta que implica un gran cambio en la calidad de vida de cada uno de ustedes, en donde ahora podrán estar en contacto con sus seres queridos y con la sociedad, ampliando su acceso a la misma”.

Durante la entrega se dio un suceso particular, es que una de las titulares de derecho, María del Carmen Nievas, cumplió 60 años por lo que no pudo ocultar su alegría y agregó “estoy muy feliz porque puedo escuchar ahora. Estoy eternamente agradecida porque he logrado tener mis audífonos y puedo escuchar mucho mejor, no tengo que estar preguntando qué me dijeron, porque es muy feo estar preguntando todo el tiempo qué me dicen. Es un regalo enorme de cumpleaños, porque hoy cumplo mis 60 años, así que mejor que este regalo no voy a tener en mi vida”.

Por su parte, Edith Sosa, otra de las beneficiarias agregó “estoy muy contenta, muy agradecida y el cambio que estoy sintiendo en este momento es impresionante. Es hermoso sentir, escuchar, para saber que uno es escuchado también. Es un cambio impresionante. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento para la gente de acá del Ministerio, para el ministro, el gobernador, para toda la gente que nos ayuda a nosotros, a los que menos tenemos”.

Los beneficiarios que recibieron la entrega de audífonos bajo el Programa Provincial de Atención y Prevención Auditiva fueron:

Sosa, Fátima, audífonos p/ambos oídos, 59 años, Capital.

Paez Morales, Maxi, audífonos p/un oído, 34 años, Rivadavia.

Bravo, Alejo, audífonos p/ambos oídos, 57 años, Pocito.

Ojeda, Ramona, audífonos p/ambos oídos, 46 años, Santa Lucía.

Nievas, M. del Carmen, audífonos p/ambos oídos, 60 años, Rawson.

Silva, Juan, audífonos p/ambos oídos, 12 Años, Sarmiento.

Muñoz, Sandra, audífonos p/ambos oídos, 54 años, Rivadavia.

Pizarro, Pilar, audífonos p/un oído, 16 Años, Pocito.

Orellano, Carmen, audífonos p/ambos oídos.,50 años, Rivadavia.

Cabaña, M. Hortensia, audífonos p/ambos oídos, 73 años, Pocito.

Leiva, Claudia, audífonos p/ambos oídos, 58 años, Rivadavia.

Escoda, Agatha, audífonos p/ambos oídos, 6 años, Chimbas.

Correa, Analía , audífonos p/ambos oídos, 38 años, Rawson.

Herrera, Silvia , audífonos p/ambos oídos, 54 años, Albardón.

Montoro, M. Belén, audífonos p/ambos oídos, 32 años, Rawson.

Paredes, Andrés, audífonos p/ambos oídos, 22 años, Pocito.

Gonzalez Ponce, Elías, audífonos p/ambos oídos, 7 años, Pocito.

Arancibia, Mario, audífonos p/un oído, 6 años, Chimbas.

Fratessi, Micaela, audífonos p/ambos oídos, 28 años, Chimbas.

Batalemi, Alfredo, audífonos p/ambos oídos, 62 años, Chimbas.

Almazan, Bruno, audífonos p/ambos oídos, 20 años, Rawson.

Salinas, Pedro , audífonos p/ambos oídos, 56 años, Caucete.

Casanelli, Martín, audífonos p/ambos oídos, 32 años, Rawson.

Herrera, Cecilia, audífonos p/ambos oídos, 58 años, Rawson.

Agüero, Sandra, audífonos p/ambos oídos, 51 años, San Martín.

Flores, Irma, audífonos p/ambos oídos., 63 años, Albardón.

Flores, Gustavo, audífonos p/un oído. 52 años, Angaco.

Esquivel, Nancy, audífonos p/ambos oídos, 64 años, Capital.

Echegaray, Héctor, audífonos p/ambos oídos, 11 años, Rivadavia.

Astudillo, Victoria, audífonos p/ambos oídos., 56 años, Chimbas.

Oro, Isidro, audífonos p/ambos oídos, 60 años, Rawson.

Aballay, Luis, audífonos p/ambos oídos, 55 años, Rawson.

Carrion, Marcela, audífonos p/ambos oídos, 49 años, Santa Lucía.