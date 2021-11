Más de 60 pozos ya fueron sumados a la red de riego

Se trata de una inversión de más de $1.500 millones que permite aumentar la dotación de agua de los canales, en plena sequía.

El ministro de la Producción Andrés Díaz Cano afirmó que llevan realizados más de 60 pozos para riego, los cuales vuelcan su caudal a los canales, entre otras tareas de la cartera su cargo, a fin de paliar la crisis hídrica pero descartó que se encuentre en estudio algún proyecto de ley, en tal sentido.

Consultado por Diario Zonda dijo conocer algunas versiones en ese sentido, pero remarcó que “nuestro no es y si fuera de algún diputado ya habría salido a informar” y no descartó algún interés del sector privado, en ese sentido

Díaz Cano destacó que “seguimos haciendo pozos, refuncionalizándolos a medida que Hidráulica nos va pasando los puntos para tratar de ir paleando lo que más se puede la sequía”.

Actualmente se trabaja en Jáchal y en Iglesia. En total ya se completaron más de 60 perforaciones en toda la provincia durante este año, de carácter público que vuelcan agua subterránea a los canales, aumentando su caudal de riego.

Díaz Cano explicó que en poco tiempo más, a partir de la ley que fue sancionada, comenzarán a trabajar sobre perforaciones privadas, “una vez que nos pasen los puntos, siempre y cuando aporten a los canales o a cuatro o cinco propiedades privadas, por lo menos”.

Estos trabajos serán ejecutados mediante convenios entre Obras Públicas y la parte privada y entre Obras Públicas y Producción.

Díaz Cano explicó que de las 60 perforaciones completadas este año “cinco son pozos que hemos hecho y el resto son refuncionalizados donde hemos cambiado electrobombas”, agregando que hay otros que están terminados y solo falta la parte eléctrica”.

El funcionario explicó que la crisis hídrica no obedece a un problema presupuestario o de falta de dinero. “Llevamos invertidos en pozos más de $1.500 millones de pesos, más los aportes para riego por goteo que se realizan a productores de hasta 5 hectáreas en forma gratuita y al 9% para los que tienen hasta 50 hectárea”.