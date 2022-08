Más de 500 intendentes salen a respaldar a Cristina

Unos 500 jefes comunales de todo el país, entre ellos dos de SJ, firmaron un documento de apoyo a la vicepresidenta, ante el juicio por irregularidades en la contratación y pago de obras viales desde 2003 a 2015.

Alrededor de 500 intendentes de todo el país, entre ellos dos sanjuaninos, respaldaron este domingo a la vicepresidenta Cristina Kirchner ante el juicio que se lleva a cabo en su contra por acusaciones de presunta corrupción en la obra pública.

Por medio de un comunicado, los jefes comunales que rubricaron el documento aseguraron que el juicio oral que la ex presidenta enfrenta por el posible desvió de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez durante su etapa como mandataria nacional, caso conocido como “Vialidad”, representan – en realidad– un intento por proscribirla de la actividad política.

“La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, apuntaron.

En ese sentido, exteriorizaron -en representación de “Los Intendentes del Interior del país”- “la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.

Entre los centenares de intendentes se encuentran Cristian Andino, de San Martín y Fabián Gramajo de Chimbas, junto a jefes comunales de Jujuy (8), Catamarca (17), Tucumán (38), Salta (4), Santiago del Estero (158), Corrientes (8), Chaco (47), Formosa (37), Misiones (1), Córdoba (55), Santa Fe (34), Entre Ríos (33), Mendoza (2), San Luis (1), La Rioja (17), Chubut (9), La Pampa (7), Neuquén (4), Río Negro (8), Tierra del Fuego (3) y Santa Cruz (16).

Por último, el escrito concluyó: “Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.

HOY CULMINAN LOS ALEGATOS DE FISCALÍA

Es el primer juicio contra la Vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución.

En el caso, se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015.

Los acusados son 13 y, además de Báez y Cristina, aparecen los ex funcionarios Julio De Vido (ex ministro de Obras Públicas), José López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), entre otros.

El fiscal federal Diego Luciani terminará hoy sus alegatos en el juicio oral por la obra pública y pedirá que Cristina Kirchner sea condenada.

En el último tiempo, sin embargo, se dieron a conocer imágenes del fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu de la causa compartiendo equipo de fútbol en los torneos que el ex presidente Mauricio Macri organiza en su quinta “Los Abrojos”, en los Polvorines, provincia de Buenos Aires.

EL RESPALDO DE LOS DIPUTADOS

El bloque de Diputados Nacionales del Frente de Todos, expresaron su solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y repudiaron “toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales”.

Agregaron que “desde hace años es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución”.