Más de 200 artistas defendiendo la identidad y el ser cuyano

Entre el 24 y 27 de noviembre se llevará a cabo este primer festival que tiene por objetivo revalorizar la identidad musical de la región. Para ello hacen una defensa de formas tradicionales cuyanas como tonadas, cuecas y gatos.

En el Complejo Auditorio Juan Victoria, entre el 24 y el27 de noviembre se llevará a cabo la primera edición del Festival “San Juan Festeja la cuyanía. En la ocasión habrá más de 200 artistas de San Juan, Mendoza y San Luis defendiendo los valores tradicionales de Cuyo.

Este festival tiene por objeto la defensa y promoción de los valores folklóricos de Cuyo, no solo lo musical sino también las danzas folklóricas y la gastronomía.

Consultado sobre esta primera edición, el director del Auditorio Juan Victoria, Rolando García Gómez expresó que “el espíritu de esto es defender la cuyanía, es que no tenemos en San Juan, ni en Mendoza y San Luis un festival que ponga en valor la obra de los autores y compositores de la Región de Cuyo.

De hecho, en Mendoza, se hace la fiesta de la Tonada, en Tunuyan, pero con las consecutivas ediciones se fue desvirtuando y ahora se hace todo tipo de música, sin tener en cuenta el origen cultural de la región.

Con este festival, “la idea es mantener la bandera de Cuyo en alto y hacer pie para que este festival sea declarado de interés provincial y luego de interés nacional, para tener una fecha en el calendario de fiestas de todo el país”, dijo García Gómez.

Pero la consigna que se persigue, es “mantener en el tiempo que en el festival se toque solo música folklórica cuyana”. Sobre los artistas que se han convocado “son verdaderos cultores de la música cuyana”.

García Gómez, deja su rol de funcionario y habla como músico “en los festivales a lo largo del país tenemos muy poco espacio y siempre tenemos que andar mendigando un espacio en esos mega festivales. En estos lugares no hay espacio para los cuyanos, tibiamente hay algunos que están pero siempre lo hacen a pulmón. No hay una presencia de la música folklórica cuyana en el país”. La música cuyana “es una de las más antiguas y tiene gran riqueza poética y tiene la región los guitarristas más virtuosos del país”.

Agrega que “la idea es que si nosotros no nos unimos como músicos y tenemos nuestro propio festival donde mostremos. Cuando difundamos lo que hacemos nos van a convocar de afuera de la región. Mientras no hagamos nada, los de afuera seguirán sin llamarnos”.

Entre los convocados

Hay una grilla por demás importante de músicos de la Región de Cuyo. Está Jorge Viñas, Pocho Sosa de Mendoza, el Trébol Mercedino, Las Voces del Chorrillero de San Luis. También están artistas de la talla de Abelino Canto, Raúl de la Torre, Mario Zaguirre, Minguez Barboza. “Muchos de ellos son gente que han hecho historia en la música cuyana”.

Además hay participaciones como las de Jonatán Vera Trío, , Dúo Terruño, Daniel Lechuga García, Díaz Heredia, Bohemios, com, Los Caballeros de la Guitarra, Los Hermanos Videla, entre otros.

Los más memoriosos recuerdan que en 1936 en San Juan se hizo el Festival de los Pueblos, en el Parque de Mayo donde se convocó a artistas especialmente de San Juan. En esa ocasión la historia narra que don Raimundo Sosa ganó con la canción “La del Quinto Cuartel”. En esa ocasión compitió con Antonio Tormo, que era un fuerte referente de la música en ese momento.



Otro de los antecedentes de intentos por revalorizar lo cuyano está en el Festival del Compadre Cuyano, que organizaba junto a otros artistas, Rolando García Gómez y que no pudo tener continuidad por falta de financiamiento.

Hace unos años cuando estaba en funcionamiento el Consejo Federal de Cultura, se hizo en San Juan, en Anfiteatro un evento puramente cuyano. En ese contexto el encuentro se replicó en Mendoza, pero no se pudo hacer en San Luis.