Marzo: refugiados

Por Francisco Lahti

Una noche de marzo pernocté en el Refugio Proyecto Águila, a cargo de Viviana Fornés, a seis cuadras de la Termina de Ómnibus.

Fue una experiencia difícil y a la vez gratificante, ya que conocí muy buenas personas que, por circunstancias de la vida, les tocaba atravesar la situación de vivir en la calle.

Durante esa noche de horarios estrictos, fui uno más. Llevé fideos y algunas gaseosas para compartir. Me integré a sus códigos de solidaridad, compartí anécdotas y muchos deseos de salir adelante.

“La calle no es un lugar para vivir”, reza el slogan del refugio. Una puerta de reja separa la calle vacía del patio interno. Allí un policía tomó mis datos, consultó mis antecedentes penales y me hizo firmar una declaración jurada por cualquier problema que ocurriera adentro por mi culpa.

Me impresionó la buena conducta y la solidaridad de los siete hombres que duermen hasta las 7 de la mañana en la casa de Viviana, quien se encarga que no les falte nada. Y me di el gusto de salir al aire en “Alas Picantes”, el primer programa de radio, vía Facebook Live, que realizan personas en situación de calle desde un refugio.

Realmente fue una experiencia que me ayudó a reflexionar sobre la realidad social de muchas personas que literalmente pasan inadvertidas para el sistema.