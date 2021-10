Mary Garrido: “Un sutil reclamo de igualdad de derechos”

Mary Garrido, quien es candidato en segundo término por la Izquierda Unida guarda uno de los grandes valores que le dejó su madre.

“Hace 10 años que no tengo a mi madre pero su recuerdo es permanente y cada una de sus ocurrencias y salidas que tenía”, rememoró.

“Ella en algunas oportunidades decía un refrán. Lo rescato porque esto transcurrió en una época donde el machismo y el patriarcado eran mucho más potentes y poderosos que hoy. En dónde las mujeres eramos educadas para servir y los varones para ser servidos. Soy parte de una familia numerosa de hermanos y hermanas. Y en algunas oportunidades donde faltaba algo por poner en la mesa y había algún reclamo mi madre decía: no hay mozo más fiel que el que se sirve él. Y visto hoy, con ojos feministas me da la sensación que esa frase sintetiza un sutil reclamo de igualdad de derechos”.