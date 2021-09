Martín pidió “llamar al diálogo para construir un país nuevo”

El intendente de Rivadavia y referente de Producción y Trabajo, Fabián Martín realizó un balance sobre las elecciones pasadas en el programa “Hablemos en serio” conducido por Roly Olivera en Zonda TV.

Destacó que la sociedad “cumplió con su deber y fue masivamente a votar”. “Que haya asistido el 6 ó 7% menos de gentes ha sucedido en elecciones de otros países y hubo mayor ausentismo”, indicó. “La sociedad salió fuertemente a expresarse y hubo un grito unánime en el país donde dijeron basta o pusieron un límite al gobierno porque que no venimos bien los argentinos y este gobierno profundizó las problemáticas”, dijo Martín. “Me parece muy valioso, que la gente saliera a expresarse y lo haya hecho como lo hizo”, añadió.

Respecto al mensaje del presidente, el intendente dijo que le gustó la autocrítica del domingo, pero no coincide con lo que luego expresó Fernández.

“No escuchó al pueblo y a las urnas que dieron un mensaje claro. La gente quiere vivir en otro país con otro modelo y nosotros como país necesitamos cambiar muchas cosas”, aseguró el jefe comunal.

En tal sentido señaló que algunas políticas del gobierno están “impidiendo que vengan inversiones porque no hay seguridad jurídica ni económica”

Y pidió terminar con la inflación “que pulveriza los sueldos que no hay sueldo que alcance”.

Para ello, destacó que “se debería llamar al diálogo, no veo esa voluntad en el gobierno, para llamar a la oposición o las fuerzas vivas de la república para edificar o construir un país nuevo”.

Por este llamado al diálogo, Martín expresó que a través “del disenso, se deben construir consensos y por sobre todas las cosas hay cambiar la legislación laboral e impositiva”. Sobre esto último dijo que

“se crearon 18 impuestos mas y eso hace que la actividad productiva se retraiga”.

Insistió en que “el gobierno solo no puede necesita de la oposición no queremos que al presidente le vaya mal sino le va mal a la gente. El presidente debe abrir al diálogo y que se escuche lo que hablaron las urnas y que por lo menos empecemos a ver otras cosas diferentes”.