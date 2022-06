Martín Maturano: “la familia mi gran tesoro”

El jugador de la selección Argentina de Hockey Sobre Patines se tomó el tiempo para hablar de su momento deportivo, el título, los deseos pero sobre todo de su vida en un año que viene derechito para seguir gritando títulos.

Tres años tenía cuando se puso los patines por primera vez. Pero tener un padre que trabaja en Vialidad Nacional lo llevó a recorrer el país.

Martín Maturano, el Negro, como lo conocen todos en el ambiente del Hockey sobre patines, tiene toda una historia para contar, porque su vida fue indefectiblemente sobre ruedas.

“A mi viejo le gustaba el hockey y por eso me llevaba. Empecé en Barrio Rivadavia. Después que volvimos de Santa Fe, llegamos a Mendoza y con 6 años fui a parar a Andes Talleres. Allí hice todas las inferiores menores” empezó contando Martín, mientras en brazos sostiene a su hijo Pedrito de 2 años que ya perdió los zapatos en el comienzo de la entrevista.

El domingo pasado se consagró campeón sudamericano con la 4 de la selección Argentina. Y apenas un par de días antes se quedó con el título de sub campeón con Lomas de Rivadavia, club donde juega ahora.

“En Talleres tuve compañeros que hoy triunfan en Europa, que son figuras. De hecho con muchos de ellos vinimos a jugar el mundialito de Bancaria. Pero a los 11 años volvimos a San Juan y fue empezar de nuevo” cuenta con una sonrisa Martín.

El camino por el hockey lo llevó al Comunitario pero no si antes haber pasado por una historia muy particular.

“Cuando volvimos a San Juan fui a Concepción. Allí estaba entre otros Ariel Romero. Entrené con ellos un par de semanas y el fin de semana que me tocaba jugar lo hice para la UVT y allí me hice hincha. Hice muchos amigos en la vida pero aún mantengo los del club como Juan Gimenez, Mauricio Fullana y Carlos Nicolía entre otros tantos” cuenta el hoy capitán de Lomas.

Hablar de la amistad, de la vida, de la familia lo enciende tanto como hablar de hockey.

Desde hace un par de años tomó la responsabilidad de volcar sus conocimientos y lo que aprendió en 25 años de hockey. Desde el 2021 es entrenador de las divisiones menores de Lomas.

“Enseñar es distinto a entrenar para jugar el fin de semana. Implica una responsabilidad grande de la cual uno aprende todos los días”

Martín es papá de Juana de 6 años y de Pedro de 2. Su señora Angela, son tres de los pilares mas importante en su vida. A la hora de hablar de ellos, los ojos se ponen vidriosos y lo sabe, por eso se quiebra un poco la voz.

“La última semana que estuve concentrado con la selección Angela manejó todo. Cuidó los niños, se hizo cargo de la casa y se convirtió en mi heroe. Porque su acciones me permitió estar tranquilo y solo pensar en el objetivo final que por suerte conseguimos” explicó Martín.

El raid de equipos en los que estuvo en su carrera deportiva no solo lo llevaron por San Juan. Sino que también lo trasladó a Africa y Europa.

“Lo que me dejó el hockey además de amigos fue enseñanzas y mucha madurez. Llegué a Angola y estaba solo. Extrañaba pero me las tenía que bancar. Para colmo vine a San Juan y me volví a ir Francia. Cuando estás lejos de todo, lo que amas es muy dificil. Tenés que ser muy fuerte de la cabeza o tener una familia que te banque. Yo tengo la suerte de decir que mis títulos son gracias al apoyo de mi familia, mi verdadero tesoro y motivación”.

La obtención del Sudamericano le abrió la puerta para un sueño que tiene para cumplir en este 2022.

“Jugar el mundial en casa es lo máximo. Poder estar en la selección sería un sueño. Pero se que hay monstruos en el equipo, pero no bajaré los brazos para poder luchar por un lugar. Creo que es el momento justo y que se puede dar todo para la Argentina”

El Negro Maturano sueña, a sus 35 años de vida, nada le fue fácil y siempre debió esforzarse para ser feliz. Hoy es campeón Sudamericano, puntero con Lomas de Rivadavia en el torneo local y recién estamos a mitad de año. El Negro no para. Martín sigue y siempre está buscando otro logro para su extensa carrera.

El dato

Martín Maturano en San Juan vistió la camiseta de Barrio Rivadavia, UVT, Richet Zapata, Concepción, Sarmiento de Albardon, Social San Juan y hoy en Lomas. Jugó en Angola y en Francia y formó parte de la selección Argentina.