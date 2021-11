Martín Lousteau: «Somos un JxC renovado que se nutre de la experiencia»

El senador nacional Martín Lousteau estuvo en la provincia acompañando a los candidatos de Juntos por el Cambio. Hizo un análisis de la situación económica, se diferenció del gobierno de Macri y manifestó que “no estoy de acuerdo con el diagnóstico”.

Escribe: Víctor García

El senador nacional Martín Lousteau estuvo en San Juan acompañando a los referentes locales de Juntos por el Cambio. En un acto que se realizó en el Hotel Viñas del Sol, estuvo junto al diputado nacional Marcelo Orrego y los candidatos a diputados nacionales Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo.

Lousteau en contacto con la prensa hizo un análisis económico y político de este momento. Se diferenció de la gestión de Mauricio Macri, “yo tengo un diagnóstico distinto de como resolver los problemas. Por eso digo que somos un Juntos por el Cambio renovado, que se nutre de la experiencia de las cosas que se hicieron bien y también de la crítica de lo que se hizo mal”. El dirigente agregó que “hubo un cambio que eligió la gente en las PASO donde emergen nuevos liderazgos y eso permite debatir hacia adentro de otra manera”.

Afirma que “hoy Juntos por el Cambio es mejor que Todos. Juntos por el Cambio fue a las PASO en 17 provincias, para que en los liderazgos del futuro haya gente nueva, con ideas nuevas”. En ese sentido manifestó que “Formosa, con Fernando Carbajal; en Córdoba Rodrigo De Loredo, en Santa Fe Carolina Lozada, Martín Tetaz, y Facundo Manes, eso es lo que construyó mejor Juntos por el Cambio”.

A su vez cargó contra las listas que dividen la oposición remarcó que “las listas que son colectoras, que son un obstáculo, deberían explicitar que lo son y que juegan por el kirchnerismo o tratar que la Argentina entre en otra discusión”.

“La capacidad de construir en la Argentina de manera diferente está en Juntos por el Cambio”.Por esto “tenemos que fortalecer a Juntos por el Cambio a nivel nacional para que el sistema político funcione de manera distinta”.

La alternancia

El senador nacional, Martín Lousteau afirmó que “la alternancia es más que necesaria, la falta de ella tiende a que los gobiernos y los proyectos se cierren y no se tengan en cuenta a los demás y luego de esto que comiencen a tener una visión patrimonialista del Estado. Cuando estás mucho tiempo en el Estado comenzás a confundir lo que es de todos con lo que es propio”. En ese sentido remarcó que “la alternancia genera transparencia y competencia para mejorarnos mutuamente. La alternancia en la cámara de Diputados o Senadores, significa mayor igualdad para que fuerce a que discutamos las cosas que necesitamos discutir y no caprichos que es lo que estamos debatiendo hoy”.

Lousteau sobre el tratamiento de los proyectos que entran al Senado, afirma que “entran, van a comisión y en todas las comisiones importantes del Senado son del kirchnerismo por lo que no se trata ningún proyecto que Cristina no pide. Como no se estudian en comisión no llegan al recinto”. Es por esto que mirando al futuro afirmó que “la manera que los proyectos se traten en comisión es que Cristina no tenga quórum en el Senado y que Cambiemos tenga primera minoría en Diputados”. Así es que “cuando se establezca la agenda de lo que se va a debatir hay que negociar por lo que dirán a mi me interesa este proyecto y nosotros diremos bueno, pero a nosotros nos interesa la Emergencia Hídrica, por ejemplo”.

EFICIENCIA DEL ESTADO

“Cuando hacemos un diagnóstico, ahí discrepo con el gobierno de Cambiemos, no es del déficit que es el síntoma de malgastar, está porque a pesar de tener más plata en el Estado malgastas. Cada uno de nosotros que tenga un cargo público tiene que entender que si gastas un peso de más está cometiendo un error que afecta al total de la ciudadanía”. Reafirma que “Argentina malgasta y cuando lo haces para conseguir los mismos objetivos tenés que gastar más y a esto lo financias con emisión o con prestamos. Cuando vos tenés mayor presión tributaria las empresas ganan menos y también crece la informalidad. Cuando hay menor inversión hay una menor cantidad de creación de puestos de trabajo”.

Cuando “esto ocurre el Estado de transforma en el garante de ingresos de un montón de sectores de manera distinta. Esto vuelve a afectar el patrimonialismo, alguien que está en el Estado se cree con el poder de distribuir las cosas de la Argentina para decidir sobre tu vida”.