Martín Bossi y su romance con Sabrina Carballo

El humorista fue visto con la actriz por Belgrano y en LAM confirmaron que mantienen una relación de bastante tiempo.

Maite Peñoñori dio a conocer en el vivo de LAM que Martín Bossi está saliendo con la actriz Sabrina Carballo, luego de ser vistos muy compinches en Belgrano. La panelista confirmó que la relación viene de hace un tiempo y sorprendió al contar que el humorista se quiso esconder cuando le iban a tomar una foto.

“Martín Bossi y Sabrina Carballo están saliendo, estuvieron, los vieron mucho por Belgrano, tomando cervecita y demás. Bossi se pone como loco, cuando ve a alguien que le quiere sacar una foto con el celular”, expresó la angelita, que fue interrumpida por Yanina Latorre: “Qué paranoico que es”.

“Pero, ¿cómo no le van a sacar fotos? Martín Bossi, una figura”, se preguntó ó Ángel de Brito. “La persona que me lo contó me dice ‘no sabes cómo se empezó a esconder cuando me vio’”, detalló Maite.

Y Pía Shaw confirmó que Bossi se esconde cuando le quieren sacar una foto, fuera del teatro. “Lo sufre, lo sufre”.

“Se estuvo quedando algunos días en la casa de ella, ya hay como un vínculo de pernocte. A mí me cuentan que viene de hace mucho esta relación pero así, medio informal, libre como diría La China”, agregó Peñoñori sobre el romance de los actores.