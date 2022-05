Marley anunció que será padre por segunda vez y reveló qué nombre le pondría a su hija.

Alejandro ‘Marley’ Weibe confirmó que está en busca de convertirse en padre nuevamente y aseguró que desea que sea una niña.

El conductor de ‘La Voz Argentina’ anunció en el programa ‘Flor de Equipo’ que ya inició el proceso para que su segunda paternidad sea una realidad.

“Estamos en la etapa en la que ya hay embriones”, señaló Marley y explicó que la mamá subrogante no será la misma que la de su primer hijo.

“En este momento, estamos en la búsqueda de la madre subrogante, ya que esta vez no será la misma que gestó a Mirko”, indicó.

Marley informó que Brittany, la subrogante de Mirko, no podrá subrogar a su hija por problemas de salud de la mujer, entre otras cuestiones.

“Ella ya tuvo dos hijos, después llegó Mirko y nació tres semanas antes por un problema de presión de ella y estuvo en riesgo la vida de ella”, comentó el conductor.

Sin embargo, contó que otro de los motivos por los cuales Brittany no iba a poder ser quien lleve a su bebé en el vientre es porque fue mamá recientemente. “Hace poco estaba hablando con ella y me dijo: ‘No lo vas a poder creer, quedé embarazada nuevamente’, y acaba de nacer otro varón más”, comentó con humor.

Además, explicó que puede elegir el sexo de su bebe. “Voy a elegir que sea mujer”, dijo y agregó: “en este momento están haciendo el test genético y me van a decir cuántos varones y cuántas mujeres. Suelen poner dos embriones, porque puede que prenda solo uno, pero yo no sé qué hacer ¡Imagínense si se vienen las mellizas!”

Con el deseo de ser padre de una niña, Marley confirmó cuál es el nombre que tiene en mente para su hija: “Milenka, que significa ‘mi pequeña’ en idioma ruso”, reveló.

También, contó cómo fue el momento de adelantarle la noticia a Mirko y cuál fue su reacción. “Le pregunté si él quería tener un hermanito o hermanita y me dijo que sí”, explicó. Además, señaló que no quiere hablar mucho más del tema con su hijo hasta que no sea un hecho. “Él ve en la escuela que muchos tienen hermanitos entonces le gusta la idea. Pero hasta ahí llegamos, no le quiero agregar información hasta que suceda”, finalizó.