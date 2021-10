Marita Sosa: “avanza el plan de vacunación para menores”

Tal cual lo dispuso el Ministerio de Salud Pública, continua avanzando la vacunación para los menores de edad, en sus dos grupos etarios, que van desde los 3 a los 11 años y de los 12 a los 17 años.

A diferencia de los primeros grupos etarios que ya recibieron la primeras y segundas dosis, la plan de vacunación para menores de edad, ha sido mucho más lentos, pero todo ha dependido pura y exclusivamente de la cantidad de vacunas han ido llegando la provincia. Hoy, ese porcentaje ha ido creciendo ya que San Juan en los últimos días, ha venido recibiendo mayor cantidad de dosis para estos grupos.

Marita Sosa, jefa del Vacunatorio Central dialogó con el Diario 35 que se emite por Zonda TV y estos fue lo que dijo: “en cuanto a la vacunación de chicos menores de 12 años, se están entñiños regando turnos todos los día ya que hay disponibilidad de dosis para ese grupo. Este grupo etario vas un poco más lento ya que os chicos tienen su tiempo. Se están entregando turnos a este grupo y también a los chicos de 12 a 17 años. En cuanto a la vacunación de este grupo no es que venga un poco atrasado la vacunación sino que ha diferente la disponibilidad de vacunas. Primeros empezamos con el grupo de chico priorizados de 12 a 17 años que tenían una situación de salud o grupo de riesgo. Se les dio la primera vacuna Pfizer que legaron en menor cantidad. Hoy se está recibiendo mayor cantidad de dosis semanalmente lo que nos permite poder incrementar el número de turno para este grupo y haber empezad ya con las segundas dosis para estos chicos también”.

“En cuanto a porcentajes dentro de estos dos grupos etarios tenemos que decir que el grupo que tuvo alguna comorbilidad se encuentra en una 95 por ciento. El grupo que va desde los 3 a 11 años se encuentra en un porcentaje del 20 por ciento, al igual que de 12 a 17 años. Creemos que ese porcentaje va a ir creciendo en los próximos días”, dijo por otro lado la profesional.

“En San Juan todavía no hay delineamientos cierto de como se va a vacunar a los turistas que no tengan ninguna dosis y quieran llegar a la provincia. Vamos a esperar que puede pasar más adelante, pero ahora no hay nada concreto por el momento”, dijo finalmente Marita Sosa.

