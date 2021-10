Maribel Aguirre: «No fue fácil correr dónde murió Nico»

Aún se emociona al tocar el tema. Los recuerdos siguen intactos. Hace poco perdió a su abuela Francisca, a su abuelo Carlos y a su amigo Nico Naranjo. No fue fácil para ella superar estas pérdidas y menos correr en el circuito donde falleció el ciclista de La Bebida. Por eso tantas sensaciones encontradas para la ciclista Maribel Aguirre, que el fin de semana cosechó 5 medallas (4 doradas y 1 plateada) en el Argentino de pista en Mendoza.

“Fueron muchas sensaciones encontradas, después de muchos momentos malos vividos. La muerte de mis abuelos y el Nico (Naranjo). Él era una persona muy allegada a mi. Fue difícil volver a entrar a esa pista, porque el accidente fue ahí”, comenzó diciendo la pedalera sanjuanina que se emocionó cuando al final de una de las pruebas la entrevistó su tío y periodista de Radio La Voz, Carlos Mangue.

La joven maravilla superó su marca y batió otro récord. Por primera vez en su carrera ganó 5 medallas en un Argentino de pista, “es la primera vez que ganó tantas medallas. Estoy muy contenta y emocionada. Solo me faltó ganar la persecución individual, que es la que quería ganar. Esa fue la primera prueba que corrí, arranqué el campeonato con el pie izquierdo ese día. Luego revalidé en la tarde y comencé a ganar. Logré todas las pruebas de fondo. El Scratch no lo había ganando nunca y fue la primera medalla. Eso me dio ánimo para las otras”, concluyó Maribel Aguirre, hizo historia en Mendoza y no se olvidó de su amigo Nico Naranjo.