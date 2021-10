Mariano Rodríguez presenta en SJ “Otra noche para soñar”

El periodista y escritor contará detalles de su tercera novela romántico-histórica que toma como eje central el terremoto que sacudió a San Juan en 1944. Será el 29 de octubre en el CCCG a las 19 horas.

La tercera novela histórica del periodista y escritor, Mariano Rodríguez está ubicada en la Buenos Aires de principios del siglo XX y toma también como eje central el fatídico terremoto que sacudió a San Juan en 1944, y que dejó miles de muertos.

La novela romántica en la Argentina y en el resto del continente es uno de los géneros más vendidos en la actualidad. Curiosamente no tiene casi exponentes masculinos en el país, ya que los máximos referentes son mujeres.

Con sus novelas, Mariano Rodríguez, intenta revertir esa estadística, posicionándose entre los escritores más leídos dentro del género.

Con esta novela, una vez más el autor, logra conjugar magistralmente una historia de amor, envuelta en tragedia, pasando por distintas etapas en las vidas de los protagonistas. Se trata de una gran historia para leer, descubrir y sentir, en un magnífico viaje imaginario al pasado.

Esta novela será presentada el 29 de octubre en el Centro Cultura Conte Grand, a las 19 horas con entrada gratuita.

Datos biográficos

Mariano Rodríguez es locutor y periodista, se desempeñó en medios de comunicación a nivel nacional como Radio 10, Belgrano, Del Plata, Continental, América 24, y Canal 26, como así también en medios internacionales, ya que fue corresponsal en Bs. As. para Unión Radio Miami (E.E.U.U.) y W RADIO (México).

Actualmente es una de las voces del Servicio Informativo de Radio Rivadavia AM 630 y CNN Radio Argentina AM 950.

Fue una de las dos voces comerciales en las transmisiones de fútbol del “Equipo Competencia” que lideró Víctor Hugo Morales. Ofició de especialista en temas Policiales en América 24, llevando adelante la columna policial en el programa “Mediodía más que noticias”.

En la rama de la docencia, se desempeñó como Docente de Locución, Oratoria y Periodismo Televisivo en el Instituto ISEC, en las carreras de “Locución” y “Periodismo Deportivo” y brindó el Seminario de “Periodismo ante Cámara” en el Instituto de Comunicación: ETER.

En la rama de la literatura, a comienzos de 2017, lanzó su primer libro “Más allá de todo”, basada en la tragedia de Epecuén ocurrida en el año 1985.

En 2018 editó su segunda novela “Inadmisible” basada en un polémico tema con connotaciones reales. Con dicho libro, Mariano, ha sabido explorar otro terreno del periodismo, el de Investigación.