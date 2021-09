Marcos Peña se suma a la campaña de Vidal

Cerca de la candidata aseguraron que el ex jefe de Gabinete ya aportaba ideas y no tendrá un papel protagónico.

María Eugenia Vidal tendrá esta tarde su primera actividad de campaña con Ricardo López Murphy en la Ciudad de Buenos Aires y sigue reforzando su equipo de colaboradores para tratar de ampliar el triunfo en las elecciones generales: sumó como asesor externo a Marcos Peña, el ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri, que aportará su experiencia en cuestiones electorales.

Incluso en el entorno larretista hay quienes miran de reojo esta incorporación: creen que puede ofrecerle un flanco débil en este tramo decisivo de la campaña electoral porque le dará a sus oponentes la posibilidad de asociarla directamente con la administración de Cambiemos.

“Marcos ya venía aportando ideas a Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta para la campaña. Mantendrá ese mismo rol y no tendrá un papel protagónico”, aseguraron en el vidalismo, donde cada vez cobra más relevancia Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de la gobernación bonaerense y un dirigente de extrema confianza de la ex mandataria provincial.

Peña se mantuvo alejado de la política desde el 10 de diciembre de 2019 y a partir de entonces mantiene un perfil bajo y se dedicó a trabajos de consultoría para clientes del exterior.

Ahora, el ex jefe de Gabinete de Macri ayudará a Vidal a tratar de aumentar la ventaja de casi 24 puntos (48,2% a 24,7%) que le sacó en las PASO a Leandro Santoro, del Frente de Todos, que le permitió convertirse en la precandidata más elegida del distrito porteño, con el 33% de los votos, aunque en el larretismo buscan mejorar esos números apuntalando la estrategia electoral.

Uno de los desafíos que afrontará Peña como asesor es contribuir a frenar el ascenso del economista liberal Javier Milei, que logró el 13,7% de los votos y se propuso desbancar al Frente de Todos del segundo lugar de los más elegidos en las elecciones del 14 de noviembre.

En ese plan, la herramienta para explotar al máximo es la figura de López Murphy, que obtuvo el 23,33% en las primarias de Juntos Podemos Más y capta el voto duro y más antikirchnerista. A la manera en que se acordó en la provincia de Buenos Aires entre Diego Santilli y Facundo Manes, la ex gobernadora y el ex ministro de Economía compartirán actividades proselitistas, pero mantendrán una agenda individual de recorridas y contactos con los vecinos.

Vidal y López Murphy estarán juntos por primera vez en la campaña durante un encuentro con comerciantes y empresarios gastronómicos que se realizará esta tarde, a las 18, en un café ubicado en la avenida Córdoba y Junín, al que irán otros candidatos de la lista.

Otro eje discursivo que definieron será la fuerte apelación a mejorar la fiscalización de las elecciones. El líder de Republicanos Unidos anticipó que quiere ser fiscal de mesa en las elecciones del 14 de noviembre para dar el ejemplo de la importancia de controlar los votos, aunque no está claro aún si Vidal y el resto de los postulantes harán lo mismo.

Para captar más votos opositores al Gobierno, se definió que se llamará a ir a las urnas para que Sandra Pitta (novena en la lista de Vidal por Republicanos Unidos) entre a la Cámara de Diputados en lugar de Carlos Heller, tercero en la nómina del Frente de Todos.

En la campaña porteña se mantendrá la fuerte presencia de referentes nacionales como Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Martín Lousteau. Este lunes, Bullrich retomó la actividad proselitista en la Ciudad al lado de Vidal durante un encuentro con jóvenes en el Parque Las Heras. “El empleo, la educación y la falta de certidumbre en el futuro”, según el comando de campaña vidalista, fueron los temas que se abordaron.

“Cada vez hay más jóvenes que no encuentran un rumbo y ven en el exterior la oportunidad que acá no hay. Incentivarlos a que puedan independizarse dándoles propuestas concretas es la manera para que puedan progresar”, destacó Vidal en su cuenta de Twitter.