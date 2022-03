Marcharon para pedir justicia por el nene de 3 años que fue abusado en Chimbas

Marcharon para pedir justicia. Se trata del caso que conmueve a la provincia. Denunciaron a un chico de 16 años de violar a un nene.

Denunciaron en la justicia a un presunto abusador de 16 años por violar a un nene de 3 años en Chibas. También trascendió una foto del acusado en las redes. Eso desató un violento episodio en Chimbas. En la noche de este martes y durante la mañana del miércoles los allegados del pequeño, lo atacaron brutalmente y casi queman su casa.

Este viernes por la mañana, los allegados al bebé de 3 años, llegaron hasta el Juzgado de Niñez y Adolescencia, ubicado en calle Laprida, y se manifestaron en contra de la liberación del presunto violador.

Marcharon para pedir justicia

A través de las redes sociales, los allegados del nene de tres años quieren destruir la casa del adolescente. “Hay que quemarle todo. Sacarle todo, mueble, ropero y ponerlo en el medio de la calle y quemarle todo. O prenderle fuego ahi en la casa”, “Aquí toda la cuadra nos vamos a unir. Y la que se quiera quedar con la casa porque le hace falta, que lo haga. Hay que quemarlo vivo a ese violín, rata, cochino”, son algunos de los mensajes que se difundieron por las redes sociales de los vecinos para atacar al presunto abusador.

Las declaraciones de la madre del nene

“Mi hijo lloraba y me lo trajo este chico. En ese momento llegó la madre de él y se paró al lado mío. Ahí le pregunté al muchacho qué le había pasado a mi bebé y me respondió que se había caído en un pozo”, comenzó relatando la mujer.

Continuó contando que, “mi hijo me abraza y seguía llorando. Era un llanto muy doloroso. Yo le empecé a limpiar la tierra que tenía en la remera, el pantalón y me fui a mi casa. Ahí mi hijo empieza a decirme que tenía pupa. Yo lo miraba y le preguntaba ‘¿dónde?’, pero no me decía. Sólo se recostaba en mi hombro. Entonces, lo bajé para mirarlo y él se quedó paradito, quietito. Seguía diciéndome pupa y yo sentí algo raro. Le bajé el pantalón, lo miré y vi que estaba lastimado”.

En ese momento, preocupada por lo que sospechaba, la mujer se acercó a la casa del muchacho que le había llevado a su hijo, que como ella vive en el barrio Conjunto XIII. “Vi a los padres del chico y les mostré cómo estaba mi hijo. Ellos empezaron a discutir. Yo volví a mi casa y llevé a mi hijo a la salita, porque no entendía el golpe”, relató la madre del chico en diálogo con AM 1020.

Fue el médico del centro de salud Béez Laspiur quien revisó al niño y mandó a la mamá al centro Anivi. “La médica legista lo revisó, le sacó fotos y me confirmó que mi hijo tenía tres lesiones”, finalizó la madre.

Cabe recordar que el chico de 16 años quedó detenido y fue alojado en sede policial. El juez de Menores Jorge Toro está a cargo de la causa.