“Marcha de las piedras”: homenajearon a los muertos por la pandemia

La idea de la protesta es llevar una piedra a la quinta presidencial de Olivos o a la Casa Rosada, en nombre de cada uno de los muertos por Covid-19.

Ante un gran operativo de seguridad montado por el Gobierno, comenzó minutos antes de las 16 la “Marcha de las Piedras”, una convocatoria realizada para homenajear a las víctimas del coronavirus en Argentina y para rechazar el manejo de la pandemia por la administración de Alberto Fernández.

Los lugares centrales son la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa Rosada.

La movilización cobró fuerza tras el escándalo por las reuniones sociales durante el confinamiento que se conocieron en los últimos días y que se registraron en la Quinta de Olivos, uno de los puntos de la marcha.

La propuesta de las piedras está relacionada con la tradición judía de colocar rocas sobre las lápidas de los seres queridos para que perduren en el tiempo. En las redes sociales, donde se gestó la convocatoria, los organizadores también buscan que la manifestación se extienda al resto de las provincias el 16 de agosto.

“Un homenaje a los que hoy ya no están. Muchos de ellos murieron en soledad mientras había fiestas e invitados oficiales. Homenaje en paz, en silencio, como recordatorio respetuoso”, afirmó un usuario de Twitter.

“Si no pudiste velar a tus muertos, si no pudiste acompañar a tus seres queridos en el momento de su muerte, si no te permitieron estar, trae tu piedra a la #MarchaDeLasPiedras, que todos juntos los vamos a honrar. O pedile a #VoluntariosMarchasDeLasPiedras, que lo hagan por vos”, es otro de los mensajes que circula en redes.