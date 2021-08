Marcelo Yornet (IPV): “las viviendas en SJ, es cuestión de estado”

Marcelo Yornet, titular del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), pasó por los estudios de Canal 35 de Zonda TV y contó en el programa “Hablemos en Serio”, que conduce el periodista Roly Olivera, donde brindó detalles sobre la construcción y entregas de viviendas que ya se entregaron en San Juan, pero también las que están en plena etapa de ejecución, pero también las que están en carpeta gracias a los fondos provinciales, pero también de los llegan de Nación.

¿Una semana movidita Marcelo?

“Esta semana ha sido bastante intensa. Como consecuencia que comenzaba la veda electoral y habían barrios que estaban terminados y había que entregarlos y si esperábamos hasta el 12 de septiembre. Acá hay dos preguntas que se hace la gente. ¨pr un lado, si la gente puede creer que los barrios se entregaron para hacer de alguna manera una campaña. Pero también está el otro lado donde que tiene que entender la gente, que es, las familias no podían esperar dos meses más para poder tener la casa propia, el sueño de muchas familias sanjuaninas. Pero va a depender en lado de la vereda que camine”.

¿Cómo está el pago de cuotas?

“Con la relación al pago de cuotas, acá hay tener en cuenta dos situaciones. Por un lado el presupuesto que el IPV tiene para encarar la construcción de un barrio, que es una decisión muy importante por parte del gobernador Uñac y considerar que la viviendas es una cuestión de estado, entonces muchas veces no es tan importante si hay o no un recupero de lo ya invertido en la construcción de casas, sino que todo lo que significa la construcción de una vivienda. Porque de esta manera estamos cumpliendo con las necesidades de la gente que para el gobernador es prioridad número uno. Pero también está el otro lado donde hay gente que no paga a cuota. Muchas veces se lo intima, o se le da facilidades de pago”.

¿Cómo va la construcción de viviendas?

“Con la relación a la construcción de viviendas en San Juan, estamos cerca de las 5.000 viviendas que se encentran en diferentes etapas de ejecución y terminación, pero hasta hoy ya llevamos un poco más de 2.000 casas entregadas en diferentes puntos de la provincia. Actualmente el IPV gasta en certificación de obras cerca de 1.200 millones de pesos y en recaudación estamos entre los 18 y 20 millones. Acá depende también del valor de la cuota, que tienen algunos barrios que van desde los 50 pesos hasta los 7.000 pesos. A lo mejor el valor de 50 pesos, hoy no es nada, pero dependía de como se sacaba la cuota. Luego se hicieron algunos cambios importante que permitió reajustar la cuota con el índice salarial. La AUH que en principio empezó con UVA y que luego se transformó en NUH. Entonces ha cambiado esa situación. Se reajustaba la cuota pero con un 2 por ciento de interés anual desde que se entregaba la vivienda y eso se repartía en 25 ó 30 años para pagar. Se aplicaba el interés al principio y eso se cobraba, pero eso es que hay cuotas tan bajas. Ahora esta el sistema de reajusta que se hace dos veces año, en enero y en julio de acuerdo con varía el salario”.

¿Lo que correspondía al Lote Hogar pasa al IPV'”

“En parte, el IPV absorbe lo que le correspondía al Lote Hogar, lo que se cobra por lote pasa al IPV, pero por el acuerdo San Juan parte de este porcentaje que se cobraba ya no llega al IPV, no se cobra. Entonces en ese sentido hemos perdido un poco de ingreso, pero algo importante está pasando y eso lo veo con muy buenos ojos y que tiene que ver con el aporte de Nación, como estamos trabajando con Nación a partir de la asunción del Ministro Jorge Ferraresi. A partir de esta situación nosotros estamos recibiendo un aporte muy importante de Nación. Entonces todo lo que se construía eran con fondos provinciales, pero en gestiones anteriores nos prometieron dinero y no llegaron. Hoy la cosa cambió. De todas maneras el gobernador Uñac tomo la decisión de no parar la obra y seguir construyendo los barrios que ya estaban en etapa de ejecución con fondos provinciales. Eso cambio y los fondos que ya llegaron ya podemos comenzar a construir más de 800 viviendas”.

¿Cómo se planifica con los intendentes?

“Hoy estamos trabajando con los intendentes para definir donde o en que lugar se puede construir un barrios para que el mismo intendente pueda ir planificando todo lo que tiene que ver con los diferentes servicios y hemos ido haciendo ciudad en los diferentes departamentos, pero hay que decir también que tenemos un límite de crecimiento y eso tiene mucho que ver con los servicios que tienen que brindar los municipios a estos barrios. Se le ha dado mucha importancia a la Dirección de Planeamiento que tiene planificar parte de la ciudad, entonces son ellos los que nos brindar los datos para poder construir un barrios”.

¿Porque se le entregan barrios a los gremios?

“La entrega de barrios a Gremios forma parte de una política social también. Es otra de las formas de poder acceder a las viviendas. La forma principal que tiene el IPV es la de inscribirse y luego ir sorteo. Pero a parte esta esta la asistencia financiera que le llaman que se le da a los distintos gremios y que hoy se están aplicando en diferentes provincias y eso permite poder generar viviendas a aquellas familia que pertenecen a una mutual, a un gremio o a un sindicato y darle también darle una posibilidad que los titulares de los gremios puedan brindar otro servicio como es la construcción de viviendas”.