Marcelo Arancibia: “Toda mi niñez la pase jugando al fútbol”

“Me crié en el barrio Juan XXIII en Trinidad (junto a sus hermanos Mario y Leonardo, hoy los tres son abogados) y jugábamos todo el día a la pelota”, recuerda el precandidato de Consenso Ischigualasto.



“Cuando tenía 10 años integre la selección sanjuanina de fútbol. Fuimos a Salta a jugar el campeonato y nos eliminaron en la primera rueda”, dice. “Jugaba los baby fútbol para un equipo que se llamaba San Antonio. Un día nos invitan a jugar con la preselección sanjuanina de Cebollitas y les dimos un baile. A muchos de los que jugábamos en el equipo nos invitan a la selección”, comenta. “Después me llevan a San Martín y ahí me hice verdinegro. Llegue hasta la séptima”, asegura el fanático de River Plate.

“En esa época las pelotas eran de cuero y no eran sintéticas, era muy importante tener una pelota y fue mi regalo más preciado. Toda mi niñez pasó vinculada a jugar al fútbol”.