Marcelo Arancibia: “nos afirmamos como la tercera fuerza política”

Con apenas 40 días de campaña, el nuevo frente político consiguió lo que buscaban y festejaron haberse afianzado como la tercera fuerza.

Mucha alegría, euforia y expectativas para lo que se viene. Así se vivió la jornada democrática en el bunker de Consenso Ischigualasto, la tercera fuerza política más convocante de San Juan, que debutó en estas elecciones PASO 2021. El análisis que hicieron tras los comicios fue positivo.

El tercer frente opositor está integrado por ADN, Cruzada renovadora el Partido Socialista, la Coalición Cívica – ARI, disidentes del Pro y el radicalismo y un grupo de autoconvocados, entre otros.

La lista está integrada por Marcelo Arancibia, como precandidato a diputado nacional en primer término, Susana Ocampo, de una facción de Autoconvocados sanjuaninos, y por Facundo Guzmán de Coalición Cívica-Ari.

“Estamos muy satisfechos por el resultado de Consenso Ischigualasto, sólo con 40 días de campaña, hemos logrado instalarnos en la provincia y hacernos conocer en una parte del electorado como una verdadera oposición nacional y provincial”, manifestó Arancibia a Zonda Diario.

“Nos llena de orgullo y satisfacción, porque Consenso es un frente que solo tiene la palabra, no tenemos la estructura de ningún departamento y aun así hay mesas donde nos hemos impuesto”, afirmó.

“Vamos a seguir con esta estrategia que es disruptiva, nosotros decimos cosas y vamos a seguir diciendo cosas, lo importante es que el electorado nos escuche, nosotros vamos a seguir escuchando al electorado.

En este contexto, Arancibia indicó que “cuando voté dije que San Juan no iba a ser lo que ha sido los últimos 20 años. Hoy hay una gran mayoría de sanjuaninos que ha votado oposición, han votado tres frentes opositores y hoy el oficialismo es minoría. Me parece que este es el dato. Además, San Juan tiene, después de mucho tiempo, una verdadera oposición en lo nacional y en lo provincial que es Consenso Ischigualasto”.

Balance positivo

El referente de ADN, uno de los partidos clave del frente, Martín Turcumán, dialogó con Zonda Diario y analizó de forma positiva el resultado de los comicios “nos hemos afianzado como una fuerza de oposición, en poco tiempo, hemos logrado llevar el mensaje a los sanjuaninos y vamos a seguir haciendo para las generales”.

Sobre el diálogo con Juntos por el Cambio que se intentó en un principio y que no resultó, Turcumán aclaró que “siempre he dicho que debe haber una unión de los partidos opositores, hay disposición de diálogo. Pero no hemos consolidado como una buena alternativa”.

Por su parte, la titular de la Cruzada Renovadora, Nancy Avelín, analizó de la misma manera los comicios y reafirmó al igual que los exponentes del frente que “Consenso Ischigualasto se ha confirmado como una verdadera oposición”.