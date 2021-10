Marcelo Arancibia: “Le voy a estar agradecido por su amor y bondad”

Marcelo Arancibia, candidato a diputado nacional en primer termino por Consenso Ischigualasto contó sobre su mamá. “Tengo un recuerdo muy significativo para mi y que nunca olvidaré.

En el 1989 mi hermano y yo estábamos estudiando abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. En esa época nos agarró la hiperinflacion.

Fueron meses de mucha angustia e incertidumbre en mi familia porque mi padre tenía una tintorería y no contaba con un sueldo fijo y no les alcanzaba para vivir y mantener a sus dos hijos que estaban estudiando. Mi madre con mucho sacrificio buscó trabajo para que siguiéramos estudiando junto con mi hermano y no abandonaramos la carrera. Ella todos los días se iba en bicicleta hasta Rawson y nos mandaba plata para ayudarnos.

Siempre voy a estar agradecido por su acto de amor y bondad que tuvo con nosotros”.