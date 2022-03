Marcela Podda tuvo que pagar una apuesta por la derrota de River

La conductora televisiva de Canal 5 de Telesol debió aceptar la derrota de River y muy a pesar de no estar de acuerdo, pagó su apuesta ante Gustavo Toledano y el juez poco imparcial Sebastián Caruso.

Las secuelas del clásico dejá tela para cortar por varios días. Siempre hay apuestas de por medio entre amigos, compañeros o familiares.

En San Juan no hay excepción y este lunes el noticiero de Telesol se vio muy extraño hoy porque la bella conductora Marcela Podda estaba con un look no habitual en ella.

La apuesta con Gustavo Toledano, fanático de Boca era que el perdedor del clásico debía vestirse con los clasicos colores del ganador.

No se llegó al uso de la camiseta, pero la combinación entre el azul y amarillo fue lo distintivo en la fanática de River.

Para tranquilidad de Marcela, que el look bien xeneize, no estaba en desacuerdo con su imagen ya que la belleza y la excelencia está por encima de los colores y la conductora seguirá siendo la Reina Millonaria.