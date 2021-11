Mapuches entraron a Argentina con municiones

Tres ciudadanos chilenos, dos de ellos mapuches, fueron detenidos por personal de Gendarmería mientras intentaban ingresar ilegalmente al país a bordo de un auto con un importante cargamento de municiones y ropa camuflada.

El vehículo fue retenido en el cruce de Batea Mahuida, que se encuentra inhabilitado: al comprobar que el auto cargaba municiones y cartuchos, las fuerzas de seguridad procedieron a secuestrar el vehículo y los hombres quedaron detenidos.

Luego dos de ellos fueron expulsados del país por decisión de la Justicia, mientras que el restante quedó sujeto a una investigación judicial en la Argentina por portar la doble nacionalidad.

Los sospechosos llevaban en el auto 59 municiones calibre 357, 101 municiones de calibre 22, 3 cartuchos de calibre 28, 2 cartuchos de calibre 12, un binocular y ropa camuflada.

La información fue confirmada por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a través de su cuenta oficial en Twitter.

El episodio se da en el marco de una compleja situación en la cordillera, donde en los últimos tiempos se han registrado numerosos ataques de grupos violentos contra dependencias estatales y privadas, los cuales en su mayoría aún no fueron esclarecidos.

«#Patagonia El día de ayer, una patrulla de @gendarmeria detuvo en el Cerro Mahuida (Neuquén) un vehículo con 3 ciudadanos chilenos portando 62 municiones cal. 357, 101 municiones cal. 22, varios cartuchos y ropas camufladas tipo militar, transitando un paso no habilitado», comentó. .

«Alertada la justicia, decide que pertenece al fuero ordinario, Migraciones y Aduana, se incauten las municiones y cartuchos y se deje en libertad a los sospechosos, supeditados a la causa», siguió.

El ministro relató que la Administradora de Aduana decidió «la incautación de la totalidad de las mercaderías y los responsables migratorios deciden la expulsión de los ciudadanos chilenos a su país de origen».

«Al coordinar con autoridades chilenas, solicitan refuerzos a carabineros por seguridad en paso fronterizo lado chileno, siendo uno de los detenidos activista mapuche. 2 fueron expulsados vía Pino Hachado, el tercero Migraciones permitió su permanencia debido a doble nacionalidad», finalizó.

