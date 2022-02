Pusieron en marcha las obras del primer Parque Solar de YPF en SJ

Juan Manzur y Sergio Uñac pusieron en marcha las obras del primer Parque Solar de YPF. Se trata del primer proyecto solar de YPF con potencial de ser el mayor generador de energía del país. El Parque Solar Zonda tendrá una potencia de 300 MW equivalente al consumo de 140 mil hogares.



El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, junto al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el presidente de YPF, Pablo González, pusieron en marcha hoy las obras del Parque Solar Zonda, emplazado en la localidad de Bella Vista, el primer proyecto solar de YPF Luz que tendrá una potencia de 300 MW, equivalente al consumo de 140 mil hogares. El proyecto contempla una inversión superior a los 90 millones de dólares en la primera etapa.

“Tenemos potencialidad y vocación de crecer, y la decisión política para avanzar a paso firme en ese camino, teniendo claro que lo que buscamos es el desarrollo de una Argentina federal, de la producción, el trabajo y las energías limpias”, destacó Manzur al encabezar el encuentro.

“Sin energía no hay desarrollo, sin energía no hay producción y sin producción no hay trabajo. Y esto es lo que hoy estamos viendo acá, en el marco de una Argentina profundamente federal, se está haciendo una inversión multimillonaria en dólares. Al país hay que darle trabajo y para eso hace falta energía, y que la misma sea acorde al desarrollo de los nuevos tiempos: energía limpia, energía renovable”, agregó el jefe de Gabinete.

El anuncio se realizó en el Parque Solar Ulum, donde destacaron que el nuevo proyecto de energía solar fotovoltaica contará con una inversión inicial de más de 90 millones de dólares y se desarrollará en un terreno de 300 hectáreas, con 300 MW de capacidad instalada a realizarse en 3 etapas de 100MW. La etapa de construcción del parque durará aproximadamente 14 meses, y ésta generará empleo y un incremento en la actividad económica local a través de la demanda de servicios indirectos y proveedores locales.

“Hay algo que en el último tiempo nos enorgullece y que nos ha llevado a ser la provincia en el país con mayor cantidad de parques solares instalados, con mayor capacidad instalada pero también con mayor provisión al sistema interconectado nacional”, subrayó el gobernador Uñac y, en esa línea, añadió que “el gran desafío que nos proponemos con el presidente de la Nación y todo el equipo de ministros, es ver cómo seguir invirtiendo en infraestructura para hacer un aporte en conjunto; nación, provincia y empresas para que la generación pueda ser transportada y dada al sistema interconectado nacional”.

Por su parte, González, aseguró: “Cuando se piensa en el desarrollo de un país, obviamente se tiene que pensar no solamente en producir energía convencional y no convencional, en materia de petróleo y gas, sino también en acompañar la transición energética a través de proyectos que sean sustentables, que además tengan resultados rentables y que, además, vayan empujando esta mejora que ha tenido YPF durante el último ejercicio”.

Refiriéndose a la recuperación de la empresa, que está pronta a cumplir 100 años, González advirtió que “YPF pasó de una situación muy complicada, con una situación parecida al default, a que estemos anunciando para este año 2022 una inversión de 3.700 millones de dólares, la mayor de estos últimos cinco años”.

Para cuando el proyecto del Parque Solar Zonda complete todas sus etapas, se ampliará la capacidad de generación renovable actual de la provincia en un 25%. Su concreción, que es un paso más hacia la transición energética en el país, generará un ahorro de emisiones de 120.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

En el evento también participaron el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, además de senadores provinciales, intendentes y secretarios de la provincia.