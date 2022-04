Manuel Wirzt con una propuesta íntima en SJ

Será a partir de las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria. El artista contó que es la primera vez que actuará en este lugar por lo que estaba muy emocionado. Llega a San Juan para presentar entre otros, su último tema con Dani la Chepi “Imposible”.

El Manuel Wirtz antes de su actuación en el Auditorio Juan Victoria habló con Zonda Diario sobre su actividad y sobre todo acerca del último tema que grabó con Dani La Chepi, Imposible.

“Estamos muy contentos de salir otra vez y poder estar en el ruedo”, aseguró en alusión directa a la apertura que se dio luego de los picos de coronavirus en Argentina. “Es volver a la ruta; volver a encontrarnos con el público; estar en un escenario; poder ver al público a los ojos. Es poder palpitar las emociones y poder transmitir las propias a la gente. Es una experiencia muy especial y siempre sucede la magia”.

Es por esto que manifestó que “estoy muy contento y agradecido de poder estar haciendo esta gira por la zona de Cuyo. Estoy muy contento y con muchas ganas de estar en contacto con la gente”.

Sobre el público sanjuanino afirmó que “tengo muy buenos recuerdos y siempre han sido muy afectuosos y cariñosos conmigo”.

Sobre el espectáculo que se vivirá esta noche afirmó que “es muy lindo y sobre todo estaré en un espacio que no lo conozco pero que me han hablado maravillas.

Manuel expresó que “el tema Imposible es una canción que nació en la Pandemia y resulta que con esta palabra que se escuchaba, es imposible hacer esto o lo otro, surgió esa maravillosa idea que la podemos disfrutar por You Tube”.

Al contar como vivió el encierro en Pandemia, Manuel contó que “fui un privilegiado porque de alguna manera le pude poner el pecho a la situación. Trabajé toda mi vida y tuve un poco de espaldas como para soportar la situación de no tener ningún tipo de ingresos”.

También recordó que “transite el Coronavirus 8 días internado, pero hay otros que no la pueden contar”. En realidad “la pasé como todos, con temor, desconocimiento y un montón de sensaciones raras”.

Pero destacó que “hay que aprovechar esta nueva etapa donde se están abriendo las puertas y tenemos la posibilidad de encontrarnos, como cuando empezamos con la carrera, con una sala, un público que te está esperando. Uno necesita de otro para contar una historia y que el otro la reciba”.

En ese sentido considera que uno de los logros fue haber lanzado el disco “Todo”. “Podría haber dicho que esperemos un tiempo para lanzarlo, pero me parecía que en esos momentos tan complicados y complejos debía haber algo lindo para contar cuando se hable del 2020”.

Recordó que “en el 2020, el tiempo se paró y se detuvo para todos. Estar pensando el arrojar canciones al viento sin saber donde iban a parar era medio arriesgado. Pero precisamente “pero un hijo debe nacer cuando debe nacer y dije que salga así tengo algo lindo para contar cuando se hable del 2020”.

Sobre su permanencia en el tiempo como artista afirmó que “tiene que ver mucho con que yo siempre quiero aprender, porque de eso siempre se trata la vida. Aprender de lo que te enseña la vida, nuevos formatos, sea una película, un disco. Hay que estar siempre atento a esas cosas. Siempre dije que la curiosidad mató al gato pero a mi me salvó la vida”.

Agregó que “siempre tengo ese grado de curiosidad de saber que es lo que está más allá de la esquina. Eso hace que camine y que me mueva. Siempre digo que la verdadera meta es el camino por eso allá voy. En definitiva cuando uno llega al último momento, es lo que aprendió, no lo que dejó”.

Agregó que “las cosas hay que decirlas y si no se sacan afuera, se pudren por lo que estoy en ese proceso. Disfrutar el momento de salir y poder tocar”.

El cantante manifestó que “no se si hay cosas que me inspiran pero hay cosas que me generan una necesidad de comenzar a moverme. Siempre arranco por la emoción y esa sucede luego de escuchar una canción de otro artista, de ver una película, leer un libro, escuchar una frase o ver a través de una ventana que me genere una sensación”.

Agregó que “en muchos casos la ficción mete la cola y termina siendo un amor prestado, un dolor ajeno, una historia o un dolor de otros tiempos. Muy pocas veces escribí algo autoreferencial”.

Sobre el disco “Todos”, consideró que “tiene mucho de mi y es el disco más autoreferencial que tengo. Es el disco que mejor me describe y el que habla de mi”.

Afirma que “mi mujer es una musa que anda dando vueltas. Como le escribí en el ´94 “Hoy te necesito”, en este disco nuevo le escribí “Loca de mi corazón”. Creo que después de tantos años hay que estar un poco loca para aguantarme a mi”, dice entre risas.

Sobre el espectáculo

“Este es un formato que nació en pandemia, donde estoy acompañado por Sergio Pérez y Diego Ortel”, afirmó. Manuel remarcó que “este formato que nació por necesidad nos gustó tanto que lo mantenemos. Sin lugar a dudas es un Manuel Wirtz íntimo.

#Manuel Wirtz,#auditorio,#Todo