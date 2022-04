Manu está en llamas

Armoa Morel es una pieza clave en UPCN, que desde mañana disputa una nueva final de la Liga Argentina. ‘Vamos a dar todo, queremos la novena Liga”, dice el receptor punta del Gremial en la previa a la definición frente a Ciudad.

Se viene el partido que todos quieren jugar: la final. Y otra vez la Liga Argentina de Vóley lo tendrá a UPCN San Juan Vóley como uno de los protagonistas.

Y si nos referimos al equipo sanjuanino, uno de sus puntales es Manuel Armoa Morel. El receptor punta y una de las figuras de los Cóndores, se ilusiona con la posibilidad de conquistar el noveno título de Liga Argentina.

La definición del certamen comenza este jueves con Ciudad Voley como local y seguirá la semana que viene en San Juan, en una serie al mejor de cinco.

“A la final llegamos bien. A comparación de todo el torneo, en el que tuvimos bajas por lesiones y covid, cambiamos bastante nuestro formato de juego en play off. UPCN ahora está mucho más avanzado tanto a nivel anímico, como actitudinal y deportivo”, indica Manu, quien como titular afrontará su segunda final.

‘Vamos a dar todo, queremos la novena Liga”, agrega Armoa con confianza.

El rival y también finalista es un viejo conocido. Ciudad Voley, el mismo contrincante que el octacampeón enfrentó en la final de la temporada pasada y que en esta Liga culminó primero la fase regular. Por esta condición es que abrirá la serie de local este jueves a las 21 y seguirá el sábado a las 14, también en su estadio.

“El rival jugó bien toda la temporada. Es un equipo fuerte y no se mueve tanto como el resto, que quizás son más de toques y rejugadas. Va a ser una linda serie final”, indica el receptor punta.

Con respecto a comenzar de visitante, algo que UPCN no encara desde hace algunos años, Armoa Morel expresó que será algo relativo puesto que habrá apoyo sanjuanino en el Club Ciudad de Buenos Aires. “No nos vamos a sentir solos porque estarán nuestras familias y los hinchas; eso va estar bueno. Nosotros vamos a dar todo, queremos la novena”, se ilusiona.

La ilusión ya está en marcha. La de Manu y la de todo el mundo UPCN, que ya se encuentra en Buenos Aires a la espera de la finalísima. Mañana es el primer paso.

DATO: Los partidos que se disputarán este jueves 7 y sábado 9 de abril, los dos primeros de la llave al mejor de cinco juegos que coronará al campeón de la temporada 2021/2022, tendrán un escenario inédito para la LVA RUS ya que se desarrollarán en el estadio cubierto del Club Ciudad de Buenos Aires. A inicios de temporada, estos dos equipos se enfrentaron ahí, pero en un encuentro de carácter amistoso.