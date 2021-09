Manes: “Hay una gran brecha entre la dirigencia y la gente que se empobrece”

El neurólogo y precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, dialogó con Lanata Sin Filtro por Radio Mitre de cara a las próximas elecciones PASO a celebrarse el 12 de septiembre.

“La gente está muy descreída”, comenzó diciendo Manes sobre su contacto con la gente de la Provincia y agregó: “Hay una gran brecha entre la dirigencia y la gente que se empobrece”.

A su vez, señaló que “la única forma de ganarle al kirchnerismo es ampliar la coalición”. “En el conurbano hay mucha inseguridad también pero de robos más importantes. Necesitamos más policías formados, más tecnología, predecir el delito. Hoy la inteligencia oficial se puede usar para predecir las zonas del delito. También hay que discutir las causas del delito. las causas del delito son la falta de proyecto de vida de la gente, la malnutrición infantil”.

Facundo Manes también sostuvo que “el problema económico de la Argentina es la falta de productividad”, y al ser consultado sobre el tema de la hidrovía, el precandidato indicó: “La hidrovía es del Estado pero tiene que estar manejada por privados, porque funciona bien así”.

De igual forma se mostró a favor de la despenalización de la marihuana, aunque indicó que no lo utilizaría como lema de campaña: “Estoy a favor de despenalizar el consumo de la marihuana pero educando a la sociedad sobre los riesgos del consumo”. hay muchas más chances de delinquir cuando una persona está marginada de la sociedad”.

Por otra parte, Manes indicó que presentará varios proyectos de ley, entre ellos, uno para asegurar la nutrición de los niños argentinos, otro para trabajar en la salud mental, un tercer proyecto sobre conectividad universal.

“Todos los que me pedían que me involucre, cuando me involucré pero no abajo de ellos, me empezaron a atacar”, señaló el precandidato sin brindar nombres propios.

Y agregó: “Cambiemos tuvo una falta de reciprocidad entre los diversos sectores y eso va a cambiar”. “Muchos querían definir esta lista en una oficina. Está bien que el 12 de septiembre la gente se rebele. Esta lista que estamos armando es para fortalecer a Juntos y ganarle al kirchnerismo”.

“Macri dijo que la coalición fue electoral pero no de gobierno. Se hicieron cosas muy importantes como que se abrió al mundo Argentina, hubo calidad institucional, pero no hubo una revolución educativa, científica, tecnológica vinculada a la producción”, añadió.