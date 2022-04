Mandan al penal al agresor de Camila, pero hay bronca: ¿por qué?

Mandan al penal al agresor de Camila, la chica que se hizo viral cuando se vio el lamentable estado en que la dejó su pareja.

Este jueves, mediante un juicio abreviado de la Justicia provincial, Jonathan David González fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión. Fue por leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género. También por amenazas coactivas en concurso real. Es que desfiguró a su pareja con un destornillador.

La familia no quedó conforme con la caratula por el delito que fue condenado. Es que la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo por la condena de 3 años de prisión condicional por el delito de lesiones leves, sumando otra condena anterior es que se lograron los 3 años y 5 meses de prisión condicional. La familia y los movimientos feministas que apoyaron a la mujer, querían que fuera juzgado por el delito de intento de femicidio.

Además, se mostraron molestos porque la joven no habría sido informada de este cambio de carátula, por el cual finalmente fue condenado el hombre. Incluso, una de las vecinas que llamó a la policía declaró en los medios que no la hicieron declarar. Dijo que tiene miedo por las amenazas del hombre hacia los que lo delataron.

El Caso

Todo ocurrió en una casa de la Villa San Francisco, en Rivadavia. Allí la víctima vivía junto a su pareja, con dos menores. Una de los menores es hija del agresor y otro hijo es de la joven, producto de otra relación.

Al regresar de un cumpleaños, sobre las 5, los menores ya se encontraban durmiendo en su habitación, y la víctima se acostó en la cama de su habitación quedándose dormida. Jonathan la tomó de los pelos y la llevó arrastrando hasta el pasillo de la vivienda, en donde comenzó a darle muchos golpes de puño en el rostro y cuerpo.

Al verla toda ensangrentada, el agresor le dijo que vaya al baño que queda afuera, en el fondo de la vivienda y se lavara el rostro. La mujer intentó treparse a unas chapas que divide con la vecina con la intención de pedir auxilio.

Pero el condenado la agarró de los pelos y la arrastró hasta el interior de la casa, donde le clavó un destornillador en el hombro izquierdo. Luego, la llevó hasta la habitación de sus hijos. Le dijo: “vení, despedite de tus hijos que te voy a matar”.

Posteriormente, vecinos que escucharon los gritos y los ruidos de las chapas, preguntaron si estaban bien, por lo que el agresor salió por la ventana y les dijo que dejen de molestar.

La mujer aprovechó y sacó una de sus manos por la ventana pidiendo ayuda. Luego de unos minutos, personal de la Unidad Operativa República del Líbano llegó. Salió el hombre y les dijo que estaba durmiendo, que no molesten, pero los efectivos no le creyeron e insistieron en que salga la mujer. Cuando la vieron, no dudaron en detenerlo.