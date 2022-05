“Mamá yo no voy mas al tío Carlos”

Una nena de 7 años se lo dijo a su madre luego de ser abusada por el dueño de un negocio al que fue a comprar.

La denuncia fue realizada en diciembre del año pasado ante la UFI ANIVI y comenzó la investigación y se realizó hoy el juicio abreviado donde hubo condena para el abusador pero no irá a la carcel.

Los hechos que constan en el expediente fueron relatados por la madre de la siguiente manera.

“Les pidió a sus hijos menores de edad, que fueran a comprar a la vivienda del imputado, quien tiene un negocio ubicado en el mismo lote donde viven. Cuando los niños regresaron, la niña le dijo: “mamá yo no quiero ir mas a comprar, es que el tío Carlos cuando lo fui a abrazar para despedirme, me tocó …. y me dijo ‘eso es mío’, manifestándole que esto sucedió en la galería trasera de aquella casa.

La condena fue a Carlos Rosales a DIEZ (10) MESES de prisión de ejecución condicional, por considerarlo autor (art. 45 C.P.) del delito de “ABUSO SEXUAL SIMPLE” (art. 119 primer párrafo del C.P.) más reglas de conducta por el plazo de 2 años (art. 27 bis CP) .