Malestar en los padres de la escuela Industrial

Ante la organización de algunos eventos multitudinarios en la que participaran lo jóvenes sanjuaninos, los padres de la Escuela Industrial manifestaron su gran malestar ya que sus hijos aún no podrán volver al dictado de las clases presenciales en su totalidad.

Algunos padres se manifestaron por las redes sociales en las que expresaron lo siguiente: “Incoherencia absoluta. Escuela Industrial mantiene burbujas mientras que los boliches quedan habilitados. Educación última prioridad! Padres exigimos respuestas”.

De acuerdo a lo comentó Carolina Castillo, mamá de un alumno de la Escuela Industrial contó a Diario El Zonda que “Desde el año pasado, los padres y delegados nos estamos reuniendo con los directivos para buscar mejoras en el dictado de las clases porque con la virtualidad, hay alumnos que debían utilizar el celular de los padres y no podían hacer las actividades como debían”.

“Vemos que la burocracia entorpece todo. Primero están las directivas del Rectorado, los gremios y al ultimo están los derechos de los alumnos. Ahora nos dieron a conocer una resolución en la que dicen que recién el 20 de septiembre se pasará de 3 a dos burbujas para el dictado de clases. No entendemos porque la UNSJ no se preparo para esto durante todo este tiempo. Vemos que se están organizando actividades que reunirán a muchas personas y los chicos de la Industrial no pueden ir a tomar clases presenciales”, expresó Castillo.

“Esperamos que este se soluciones pronto porque parece la burocracia pudo más que el bien común y el sentido común”, concluyó.