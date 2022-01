Mal arranque en los amistosos

San Martín jugó su primer ensayo de pretemporada y no le fue bien. En Concepción, cayó ante el Deportivo Maipú de Mendoza 2 a 1 en la mañana del sábado. Los alternativos del Verdinegro también perdieron, por 3-1.

No deja de ser una prueba. Por eso el resultado no es nada determinante. Es más, para San Martín esta fue la primera formal de la pretemporada que está realizando, mientras que para su rival fue el cuarto ensayo.

De cara al inicio de la Primera Nacional, la principal categoría de ascenso del fútbol argentino, el Verdinegro sanjuanino tuvo su primer ensayo formal en la pretemporada.

Tras varias semanas de trabajo, y buscando la puesta a punto para llegar de la mejor forma al segundo fin de semana de febrero, fecha estipulada para el inicio del campeonato, el plantel dirigido por Facundo Villalba tuvo su primer examen.

En la mañana del sábado, recibió en el estadio Hilario Sánchez de Concepción a su par del Deportivo Maipú, de la provincia de Mendoza.

Los resultados no fueron positivos, ya que el equipo sanjuanino perdió los dos partidos que se jugaron, el primero entre los supuestos titulares y el siguiente, con los que podrían llamarse suplentes.

En el más importante, el triunfo para el equipo Cruzado de la vecina provincia fue por 2 a 1.

Allí, seguramente el DT del Verdinegro habrá sacado las primeras conclusiones respecto a sus pretensiones para lo que viene.

El Verdinegro perdió 2-1. Franco Aguirre anotó el único gol sanjuanino. Montero y Castelli marcaron para el elenco mendocino.

San Martín debuta en la temporada de la Primera Nacional el domingo 13 de febrero, en Mendoza, frente a Gimnasia y Esgrima, y ese juego, por los puntos es el que le interesa a Villalba.

