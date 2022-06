Madre y artista en partes iguales

Es dibujante, pintora, escultora, historietista, caricaturista, ilustradora digital, diseñadora gráfica, diseñadora de indumentaria, editora de videos y efectos, modeladora en 3D y madre de tres niñas.

En la sexta edición de “Diálogos con Artistas Visuales Sanjuaninos en el Auditorio Emar Acosta”, la artista Mariela del Valle Corzo dirá presente para repensar el trinomio mujer – madre-profesional.

La artista develará cómo alcanzó el equilibrio ante los múltiples roles que le exige la realidad dinámica y desafiante.

Mariela es madre de tres niñas, a quienes ha incorporado como protagonistas activas de su mundo creativo y quienes son personajes privilegiados de muchas de sus obras.

Ingresando al universo de Mariela del Valle Corzo sabremos de qué se trata su “Juego de Damitas”.

La cita es este miércoles a las 20 horas, en la Sala Auditorio Emar Acosta del Edificio Anexo del Poder Legislativo de SJ.

Artista multifacética

Egresada del Centro polivalente de Artes como Maestra en Bellas Artes, se introdujo rápidamente en el mundo digital, en primera instancias en el rubro infantil.

Trabajó para diarios locales impresos, en suplementos infantiles con contenido escolar donde se desarrolló de manera autodidactica en el manejo de programas gráficos: desde ilustraciones digitales, diseño grafico, historietas, caricaturas e infografías, entre otras especialidades.

“Siempre tuve suerte con quienes fueron mis jefes, ya que en su momento podían ver mi potencial y me daban la oportunidad de demostrarlo, uno de ellos hasta ponía profesionales a enseñarme y debía aprender en poco tiempo”.

De manera ininterrumpida, trabajó para la Fiesta Nacional del Sol desde 2011 hasta la última en 2020, en el sector carruseles., armando proyectos según el requerimiento de los municipios que le toco representar: Valle Fértil, Zonda, Calingasta, Ullum y Rivadavia.

“En esta etapa tuve que aprender diseño textil, porque se vestían a las candidatas y sequitos según la temática del carrusel”, señala.

“Ahora me he dedicado más seriamente a las artes académicas, al inicio de todo lo que me llevó hacer después”.

En la primera edición de la convocatoria a nivel nacional, organizado por la galería Artify, destinado a mujeres (“Juego de Damas”), tuvo un premio adquisición con la obra en óleo “Juego de Damitas”, cuya temática aborda la niñez actual y su inspiración: sus tres hijas.

“Somos un equipo, ellas entienden que es mi trabajo y no sólo posan para mis obras y les encanta, sino que aprenden todo el tiempo lo que hago e imitan, son mis mas grandes compañeras”.

“Lo que hago además, es mi pasatiempo favorito, disfruto de aprender nuevas técnicas artísticas e incorporar tecnologías, soy una incansable que intenta enteder para poder transmitir y esto también lo aplico a mi maternidad”, agrega.

La obra Juego de Damitas está en exhibición desde noviembre del año pasado, en el nuevo anexo de la Cámara de Diputados junto a otra obra titulada “Dique Punta Negra”.

“Estoy muy agradecida por la repercusión que tiene mi trabajo en esta área, gracias a que supieron verme Carolina y Leonardo Siere, promotores apasionados del arte local”, destaca.

El secreto de su arte

“El secreto que no es secreto que implemento para poder llevar ambos roles, la profesional y la mamá, es la organización, la constante comunicación con mis hijas para entendernos y sobre llevar la convivencia, pues mi atelier está en casa y la mayor parte del tiempo están conmigo. Suele ser por momentos agotador ser tan insistente y sostener diariamente el equilibrio, pero al final, los resultados valen la pena”.