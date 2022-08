Macri se reunió con los embajadores de G7

El ex presidente Mauricio Macri participó hoy de un almuerzo en la embajada de Alemania junto a los embajadores del G7, entre ellos los representantes de Estados Unidos y el Reino Unido.

En el encuentro, el ex mandatario argentino compartió su mirada sobre la situación mundial, la actualidad política y económica de la región y del país.

Macri estuvo acompañado por Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales de PRO.

Del encuentro participaron Ulrich Sante, embajador de Alemania; Marc Stanley, de los Estados Unidos; Claudia Scherer-Effosse, de Francia; Christine Hayes, del Reino Unido; Fabrizio Lucentini, de Italia; Reid Sirrs, de Canadá; y Kenji Shamil, encargado de negocios de Japón.

El líder del PRO se mostró de esta forma con diplomáticos de uno de los bloques más poderosos e influyentes del mundo.

A fines de junio pasado, el presidente Alberto Fernández participó en Alemania de la última cumbre del G7, con los mandatarios de los países a los que representan los diplomáticos que este jueves se reunieron con Macri.

El ex mandatario no confirma ni desmiente sus aspiraciones para competir el próximo año por otro mandato en Casa Rosada, pero viene levantando el perfil, en este caso a nivel internacional.

La semana pasada, Macri lanzó un mensaje en tono electoral al Frente de Todos, al dar a entender que en 2023 “se acaba” el Gobierno del oficialismo que encabeza el mandatario Alberto Fernández.

El líder del PRO se hizo eco en su cuenta de la red social Twitter de un reclamo del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que se quejó de miembros de ATE que -según denunció- tienen una “metodología vetusta y violenta” para resolver los problemas.

“Esto en el 23 se acaba”, recalcó Macri al replicar el mensaje del jefe comunal bonaerense.