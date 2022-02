Macri responsabilizó al gobierno por el “aluvión de emigrantes”. El ex presidente Mauricio Macri culpó hoy al gobierno nacional por el “aluvión” de argentinos que decide irse del país y calificó el hecho como “una fractura en la historia argentina”.



Macri publicó una carta en su cuenta de Facebook y la difundió en el resto de sus redes sociales, en la que se refirió a los habitantes que deciden irse del país.

Aseguró que se está “ante el mayor éxodo de argentinos de la historia” y deslizó que “construir una ilusión de futuro” es “una obligación”.

“Este aluvión de emigrantes es sin duda una fractura en la historia argentina”, sostuvo el ex mandatario nacional, quien además calificó como “errático” al gobierno de Alberto Fernández por esta cuestión.

Aseguró que la gestión del Frente de Todos genera una “falta total de futuro” y consideró: “Es indiscutible que las autoridades se han empeñado en cerrar cualquier puerta que pudiera traer un alivio, algo de sensatez o la ilusión de que hay un destino para todos los argentinos”.

Macri volvió a hablar del “mayor éxodo” en la historia de esta nación y aseguró, sobre quienes dejan la Argentina para radicarse en el exterior: “Expresan la oscura atmósfera que se instaló en el país”.

En un texto titulado A los argentinos que se van y a los argentinos que se quedan, remarcó que los que deciden continuar en esta nación, tienen una “deuda inmensa” con los que se van.

“No podemos permitirnos sentir que vivimos en un país inviable, resignarnos a la mediocridad, la decadencia, la torpeza, la gula de poder, el fanatismo, y dejar que la mentira sistemática nos domine”, planteó el máximo referente de Juntos por el Cambio.

Asimismo, se refirió a una necesidad para que esa coalición tome otra vez las riendas del gobierno, al hablar de una “obligación” de construir “una ilusión a futuro” para no caer en “la desesperanza”.

“Estoy seguro de que de una forma u otra nuestros hijos, hermanos y amigos volverán a la Argentina. Ojalá vuelvan a vivir acá, pero si no lo hacen, seguro volverán como un recordatorio, una advertencia de lo que puede pasar cuando se pierde el rumbo por completo”, precisó.

El siguiente es un detalle completo de la carta: “Estamos ante el mayor éxodo de argentinos de la historia. Hay miles de jóvenes, hombres y mujeres, que parten solos rumbo a otros países, familias que se van con sus hijos desafiando todas las dificultades que eso significa, parejas recién formadas que se aventuran juntas, graduados de todas las disciplinas, empresarios gigantes y de todos los tamaños que prefieren seguir en otro lado, empleados corporativos que piden expatriarse, comerciantes que venden todo para armar una vida en otro lugar, emprendedores que no están dispuestos a ver fracasar sus proyectos, técnicos, especialistas, trabajadores, operarios… Se van del país.

“Muchos de ellos publican sus fotos en las redes sociales cuando están en Ezeiza a punto de partir. A veces acompañan las fotos con textos llenos de esperanza por lo que los aguarda, pero siempre hay pena o bronca por lo que dejan atrás.

“Es difícil saber qué motiva a cada uno de ellos a irse, pero seguramente tienen en común el hartazgo de los ciclos negativos que se repiten en la Argentina y la falta total de futuro que produjo el actual gobierno. Porque es indiscutible que las autoridades se han empeñado en cerrar cualquier puerta que pudiera traer un alivio, algo de sensatez o la ilusión de que hay un destino para todos los argentinos.

“Los que se van expresan la oscura atmósfera que se instaló en el país. Ellos se van, pero esa atmósfera persiste y los que se quedan se sienten acechados: ¿Qué nos espera? ¿Hacia dónde nos dirigimos?¿Mañana será peor que hoy y el año que viene peor que este? ¿Tienen futuro mis hijos acá? ¿Tendré trabajo? ¿Podré pagar las cuentas?.

“Entendamos a los que se fueron o están por irse. Tenemos que comprenderlos y apoyarlos. Es doloroso para todos, para ellos mismos que vivirán el desarraigo aún teniendo oportunidades de desarrollo en otras tierras, para sus familias que se quedan sin sus seres más queridos, para sus amigos que tendrán que seguir por Instagram los contrastes entre las vidas que progresan fuera del país y las suyas, para sus colegas profesionales y para el país, que pierde con cada argentino que se va lo más valioso que puede tener una nación.

“Este aluvión de emigrantes es sin duda una fractura en la historia argentina. Quedarán las huellas como quedan en las piedras las marcas de los terremotos. Pase lo que pase, cada persona que se va a otro país con sus talentos, su voluntad, su visión, sus redes de ideas, sus pasiones, es una pérdida de consecuencias invaluables que costará muchos años o décadas hasta que eventualmente otras puedan ocupar su vacío, pero aquellos que se fueron serán siempre irremplazables y el daño de sus ausencia irreparable, como bien lo sabe cada familia que se divide.

“Aunque parezca raro los argentinos que nos quedamos en el país tenemos una deuda inmensa con los que están yéndose. En nombre de ellos no podemos permitirnos sentir que vivimos en un país inviable, resignarnos a la mediocridad, la decadencia, la torpeza, la gula de poder, el fanatismo y dejar que la mentira sistemática nos domine. En nombre de ellos no podemos aceptar que este gobierno errático nos empuje cada día a la desesperanza. Por eso, estamos obligados a construir una ilusión de futuro, porque esa ilusión nos guiará y nos salvará.

“Estoy seguro de que de una forma u otra nuestros hijos, hermanos y amigos volverán a la Argentina. Ojalá vuelvan a vivir acá, pero si no lo hacen seguro volverán como un recordatorio, una advertencia de lo que puede pasar cuando se pierde el rumbo por completo”.