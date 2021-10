Macri no pudo ser indagado

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava no contaba con el decreto presidencial que lo relevaba del secreto de inteligencia.

El ex presidente Alberto Fernández concurrió este jueves al Juzgado de Dolores para cumplir con su llamado a indagatoria en la causa por espionaje, pero la audiencia se suspendió por un requerimiento de su defensa, ya que no había sido relevado previamente del secreto de estado.

El líder del PRO había sido convocado a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se investiga el presunto espionaje sobre familiares de tripulantes fallecidos a bordo del hundido submarino ARA San Juan.

La presentación de Macri debió suspenderse después de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informara que no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto.

Por lo tanto, el ex jefe de Estado no puede declarar hasta que el presidente de la Nación lo releve.

“Se suspendió por un error grosero y bochornoso del juez subrogante”

Abogado Pablo Lanuse

De momento, no se fijó fecha para una nueva comparecencia, algo que dependerá de cuándo lo releve el mandatario Alberto Fernández, tal cual lo pidió la defensa de Macri y el Juzgado hizo lugar.

Bava aclaró que ya había solicitado a la AFI que relevara a Macri de la obligación que tiene como ex presidente de mantener el secreto de inteligencia, pero el organismo informó que no estaba en condiciones de hacerlo.

“Se suspendió por un error grosero y bochornoso del juez (Martín Bava, subrogante) que sabía esto y debió haber evitado este acto”, sostuvo el abogado Pablo Lanusse, que patrocina a Macri, al término de la audiencia.

“El Juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia. El juez nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar. El juez no está honrando la función tan delicada que tiene. Está actuando con la celeridad que le impone el calendario electoral”, manifestó Lanusse a la salida del tribunal.

POR QUÉ MACRI DEBÍA SER RELEVADO POR DECRETO

El ex presidente Mauricio Macri finalmente no pudo ser indagado en los tribunales de Dolores porque no había sido relevado del secreto que protege los asuntos de inteligencia nacional, algo necesario para poder hablar de cuestiones confidenciales relacionadas con la anterior gestión de la AFI.

La función de relevar del secreto para este caso, por tratarse de un ex presidente, le corresponde a Alberto Fernández por ser la máxima autoridad de la Nación.

En otros casos, como cuando son ex agentes quienes deben declarar, en calidad de acusados o de testigos, basta con que sea la propia AFI la que los releve de guardar el secreto.

Por ejemplo, Antonio Stiuso debió ser relevado del secreto para poder declarar en el expediente donde se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La Ley de Inteligencia Nacional (25.520) clasifica como secreta a “toda información, documento o material cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar gravemente los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación, entre ellos, la soberanía e integridad territorial; el orden constitucional y la seguridad del Estado; el orden público y la vida de los ciudadanos”.

La ley establece, en referencia a la obligación de guardar el secreto: “Los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el artículo 16 de la presente ley deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad”.

Y advierte que alcanza también a quienes dejaron los cargos en virtud de los cuales accedieron a la información secreta.

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS NO SABEN SI ALGÚN DÍA DECLARARÁ

Susana Coria, madre de Fabrizio Alcaraz, uno de los héroes del ARA San Juan dijo a Diario Zonda que “teníamos la ilusión que declarara pero la justicia tiene mucho recovecos, no sabemos cuándo podrá declarar si algún día declara”.

Además comentó sobre la causa judicial por el hundimiento que “está muy tranquilo todo. Nosotros queremos respuestas” sobre las causas del siniestro, del cual se cumplirán el próximo 15 de noviembre 5 años. El pasado 25 de octubre se inauguró un mural, frente a la base de submarinos en Mar del Plata para conmemorar la partida desde Ushuaia.