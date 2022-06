Macri le respondió a Morales y crece la tensión en JXC. El expresidente lamentó la carta que publicó el líder de la UCR y aseguró que es “a todas luces desmesurada” porque lo saca de contexto. Para callar las críticas del gobernador de Jujuy compartió imágenes en las que elogia las virtudes de Hipólito Yrigoyen.



A través de las redes sociales el expresidente Mauricio Macri salió al cruce de Gerardo Morales y aclaró cuál es su pensamiento sobre el histórico dirigente radical Hipólito Yrigoyen. En concreto, lamentó la “a todas luces desmesurada” carta del presidente de la UCR en la que Macri es acusado de querer romper Juntos por el Cambio.

“Acá les dejo un video de mi pensamiento que muestra que siempre valoré las ideas del radicalismo en sus distintos matices. Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil”, disparó Macri.

“Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante”, lanzó en lo que es un misil dirigido específicamente al gobernador de Jujuy que ayer a través de Twitter y de una carta salió a cuestionar a Macri por dar a entender que Yrigoyen fue un presidente populista.

“Don Hipólito creía fuertemente en la herramienta del diálogo, del consenso. El creía que no hay solución de largo plazo si no se afirma, si no se funda, en instituciones fuertes, sólidas”, aclara Macri en el discurso que dio años atrás en Brasil dejando claro el respeto que siente por el expresidente radical.

Morales había afirmado ayer, dirigiéndose a a Macri, que si su “intención es romper JxC para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática lo mejor es decirlo concretamente”. En las redes afirmó que “la grieta no es el camino” y, tras resaltar la figura de Yrigoyen había cargado directamente contra el líder del PRO. “Denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida a la obra de una mejor Argentina es además hacerle daño a nuestra propia historia de país”, lamentaba Morales.