Macri furioso tiró un micrófono de C5N

Mauricio Macri arrojó hoy al piso un micrófono del canal de noticias C5N mientras ingresaba al Juzgado Federal de Dolores para declarar, situación que generó criticas en las redes sociales, por lo cual el ex presidente luego pidió «disculpas».

«Mis disculpas por lo que pasó hoy al bajar del auto. Fue un acto reflejo al ver que se me venían los micrófonos encima.

Lamento que haya terminado en el agua», sostuvo Macri en su cuenta de Twitter.

Luego de que Macri descendiera del auto para ingresar al Juzgado Federal de Dolores, el ex mandatario se hizo paso entre varios periodistas lo aguardaban en la puerta y se observa que al ver un micrófono de C5N lo toma con la mano y lo tira al suelo.

Según se supo, el micrófono cayó al suelo y luego sobre el agua, por lo que quedó inutilizable.

La Portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, manifestó un repudio al «ataque del ex presidente Mauricio Macri» a un móvil del canal de noticias C5N en el marco de su declaración ante la Justicia en Dolores.

«Garantizar la libertad de expresión es parte del Estado de Derecho. Nunca hemos discriminado a un medio ni silenciado a un periodista. Desde esta convicción, repudiamos el ataque del ex presidente @mauriciomacri a @c5n y @nicolasmunafo», escribió Cerruti.

Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenó «la acción del ex presidente Mauricio Macri contra el equipo periodístico de @C5N que cubría su ingreso al juzgado de Dolores».

«Macri tiró al piso un micrófono de ese canal mientras caminaba hacia la puerta de la dependencia judicial. Se trata de una agresión contra un medio que intentaba registrar un hecho de interés público», agregó ADEPA.

A raíz del hecho, en Twitter se convirtió en trending topic el hashtag «Macri ataca a C5N».

«Macri cree que está por encima de todo, por eso se permite tirar el micrófono de C5N al piso», lo criticó, por su parte, el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau en declaraciones radiales.