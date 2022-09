Macri: “Con la constitución sobre la mesa, sí”

El ex presidente Mauricio Macri le dejó la puerta abierta a un eventual encuentro con la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero aclaró que con la condición de que sea con “la Constitución sobre la mesa”.



“Con la Constitución sobre la mesa, sí”, afirmó el líder del PRO al ser consultado sobre la posibilidad de concretar una reunión con la titular del Senado.

Macri se expresó así durante una recorrida por Junín, ante una pregunta de un cronista de Noticias Junín, luego de que distintos referentes del Frente de Todos no descartaran la posibilidad de un encuentro entre ambos.

Si bien no se cerró a la eventualidad de una reunión con la ex presidenta, el ex mandatario volvió a lanzar críticas en su contra y consideró que “las ideas de Cristina Kirchner han destruido a la Argentina”.