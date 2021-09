Luis Rueda asegura que hay cosas por revisar

El presidente del Partido Bloquista se reunió con el intendente de Iglesia para analizar la derrota en el departamento cordillerano.



Luis Rueda, además de ser el candidato a diputado nacional en tercer término por el Frente de Todos, es el presidente del Partido Bloquista y desde esa doble óptica analizó el resultado de los PASO.

Rueda expresó que se reunió con el intendente de Iglesia, Jorge Espejo y ante la consulta si la derrota se analiza como un castigo al Frente de Todos o al Bloquismo indicó que “el intendente es bloquista, pero entró por una figura departamental y no es el presidente del comité de Iglesia y además en la campaña también trabajó el Justicialismo”.

Sin embargo admitió que hay cuestiones políticas y también institucionales por algunas obras que se demoraron y que complicaron el inicio de la gestión del intendente”.

Al mismo tiempo esgrimió que “son cosas a revisar y que el resultado se puede remontar”.

En lo que respecta a la reunión del gobernador Sergio Uñac con los intendentes antes de partir a Buenos Aires, dijo que fue para “realizar un análisis de cada uno de los departamentos en los que hemos perdido, sobretodo en los que somos gobierno, como Capital y el propio Iglesia”.

Agregó que también se puso la mirada “en el resto para ver como podemos aumentar el caudal de votos. Habrá que intensificar las reuniones y visitas”, anticipó.

“Cuando se pierde cada uno tiene que analizar porque no ganó. Cada intendente sabe en dónde ha fallado. Tampoco podemos desconocer que hay una cuestión nacional, el mismo presidente Alberto Fernández asumió que algo se habrá hecho mal para que la gente no acompañara. En general cuando hemos recorrido la provincia todos reconocían el trabajo y la gestión del gobernador Uñac. Esa es otra cuestión a analizar”.

Insistió en que la reunión del gobernador con los intendentes ha sido para realizar el análisis que siempre se hace después de cada elección. “Después se irá reuniendo en particular con cada uno”. Concluyó que “hay cosas que habrá que revisarlas en la interna partidaria del frente”.