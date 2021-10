Luciano Castro y Flor Vigna, muy cerca y a los besos

Luego de que Sabrina Rojas se mostrara públicamente con el Tucu López y confirmara su relación, el actor estuvo muy cerca de la ex Bailando.

Luego de que Sabrina Rojas confirmara su relación con el Tucu Lópéz y se mostraran juntos en público, Luciano Castro estuvo muy cerca de Flor Vigna y hasta habrían estado a los besos en el gimnasio al que ambos acuden.

“No lo hubieran adivinado nunca, esto no está blanqueado por ellos”, comenzó develando el enigmático del romance la panelista de Los ángeles de la mañana, Maite Peñoñori y contó que los actores habían sido vistos juntos en un gimnasio de Zona Norte que queda cerca al río. “Es una cadena de gimnasios donde ella suele entrenar con Julieta Puente. Casualmente Luciano empezó a entrenar ahí después de separado. Quizás se conocieron ahí”.

La historia no está blanqueada por los protagonistas que ni siquiera se siguen en las redes sociales pero el viernes, no solo entrenaron juntos, sino que se fueron del lugar, según se puede ver en las imágenes, en la camioneta de él y los testigos aseguran que dentro del lugar habrían estado a los besos.

Hace unas semanas la ex mujer de Luciano Castro y madre de sus hijos, Sabrina Rojas, confirmó que estaba comenzando a salir con el ex de Jimena Barón, el Tucu López. “La relación está cada vez mejor. Está consolidada”, dijo el actor de Sex, vive tu experiencia y negó que fueran a convivir: “Sabri tiene dos hijos y demás. Es complicado, y muy pronto también. Nos vemos cada vez que podemos y va por ahí. De acuerdo a los tiempos de cada uno”.

Al ser consultado sobre si ya había tenido la posibilidad de conocer a Fausto y Esperanza, los hijos de ella con Castro, dijo que no y agregó: “Estamos hablando para conocerlos, en algún momento va a suceder”.

Sobre el romance, el ex Jugate Conmigo dijo: “Es raro ver a una persona que estuvo con vos tanto tiempo con otra, pero no pasa nada malo. Yo ya lo sabía desde mucho tiempo antes de que lo sepan ustedes. Me pongo contento porque Sabri está contenta. Y si mis hijos la ven contenta es un golazo”. En diálogo con Intrusos agregó: “Lo de Sabri yo lo sabía mucho antes que todos, sabía todo, antes que todos. Para nosotros esto pasó hace un montón, ahora trascendió, pero la llevamos re bien”.

“Cuando Sabri habló con Ángel de Brito y le cuenta que estamos separados, ya hacía un mes”, confesó, dejando en claro que pudieron procesar la ruptura de manera discreta antes de hacerlo público. “Hace dos años que veníamos trabajando con Sabri para hacer las cosas bien, y cuando hacés las cosas bien, a veces es más difícil separarse bien, que mal; es más complejo, pero bueno, con ella podemos hablar de todo”, aseguró.

“¿Quién tenía más complicaciones en la relación? ¿Vos o él?”, le había preguntado De Brito a la protagonista de la obra Desnidos, y ella se sinceró: “Luciano tiene complicaciones en la vida. Yo soy más simple. Yo la paso bien en cualquier lugar. Luciano se enrosca con la vida. Es muy divertido, pero es más para adentro. No es un pibe que le decís ‘¿che, vamos para acá?’ y te dice ‘dale, vamos’. Hasta que lo piensa, lo decide… y lo más probable es que a último momento te diga que no”.