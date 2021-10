Luciano Castro y Flor Vigna dieron su primera nota juntos

El actor y la bailarina enfrentaron a las cámaras desde el gimnasio de zona norte en el que se conocieron hace dos meses. “Me costó encararla porque estaba seguro de que no me iba a dar bola”, admitió él. “Me encanta”, agregó ella.

Luciano Castro y Flor Vigna dieron su primera entrevista televisiva luego de confirmar su relación. Y fue en la puerta del gimnasio en donde nació su amor hace dos meses cuando se conocieron mientras cada uno hacía su rutina física. El actor se anotó allí porque antes lo hacía en el gimnasio que tenía montado en la casa que compartía con Sabrina Rojas hasta que se separó y ella se quedó ahí junto a sus hijos Esperanza y Fausto.

Ella, por su parte, entrenaba allí junto a su profesora Julieta Puente. “La saludé al principio y no me dio ni bolilla. Menos 10, ella en la suya. Y después empezamos a escribirnos…”, le contó el actor a Adrián Pallares sobre cómo intentó comenzar el vínculo con la bailarina.

El miércoles, la pareja fue a entrenar al mismo gimnasio de siempre y los estaban esperando las cámaras de Los ángeles de la mañana. Por caso, fue Maite Peñoñori quien reveló dicha relación. “Estamos muy bien. Buena investigación. Te felicitamos”, fue lo primero que le dijo Luciano Castro apelando a la ironía cuando saludó a la cronista y panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito.

“Estamos bien”, agregó Flor y se sumó: “Qué guacha, nos descubriste”. En tanto, el actor manifestó que fueron ellos los que quisieron dejar de ocultarse y mostrarse en público: “¿Vos pensás que venimos a chapar a un gimnasio al río porque somos boludos? Me gusta que sepan que no nos descubrieron, que quisimos nosotros”.

De inmediato, Flor explicó cómo se fue dando la situación: “Nos empezamos a conocer, estábamos de una casa a la otra y dijimos: ‘Relajémonos, no hay por qué esconderse’. Es raro hablar de esto en público. Ya nos venimos conociendo hace un tiempo”.

“Para nosotros no es nuevo, pero está todo bien”, intervino el actor y contó que Flor ya fue a ver la obra Desnudos, en la que él comparte elenco con Sabrina Rojas, Brenda Gandini, Mercedes Scápola, Luciano Cáceres y Gonzalo Heredia.

Por su parte, en medio de risas y complicidad, la pareja contó cómo comenzó el diálogo. Y fue el propio Castro quien dio el puntapié aprovechando la “excusa” -como él la definió- de que iban a compartir elenco en una serie, proyecto del que finalmente Flor se terminó bajando para enfocarse en su carrera musical. “Fue un chamuyo”, dijo el actor y la cronista le preguntó si le había costado “encararla”. “Un poco, pero nada grave. Era mentira que me importaba lo de serie. Le dije eso de que ella no la iba a hacer, pero la usé de excusa. Y me dio el contacto, la llamé y acá estamos. En la mejor etapa”, sintetizó.

“¿Ya le dicen noviazgo?”, indagó la periodista. “No, no”, respondió de inmediato Luciano. ¿Y Flor? optó por lanzar una carcajada. “Es una genia la china”, dijo el actor y abrazó a su pareja.

Luego bromearon a la hora de contar cuáles son sus apodos en la intimidad. Ella sostuvo que lo llama Elsa y él, Alberto. “Vamos viendo los rótulos. Estamos muy bien los dos. Lo que decimos es que es re lindo sentirte como un adolescente y estar en una, y que pase lo que tenga que pasar. Nos cuidamos hasta lo que más pudimos. Después dijimos: ‘Seamos libres’. Es lindo decir en voz alta lo que te pasa. Por ahora es esto”, explicó Vigna.

“Nos cuidamos porque no sabíamos si esto tenía un futuro. Cuando pasaron dos meses ya decidimos blanquearlo”, agregó el actor.

En otro tramo de la entrevista -que en LAM decidieron dividir en dos- el actor detalló que Flor aún no conoce a sus hijos. “Eso es cuando lo consideremos. En este caso es de a dos. O puede ser de a cuatro. Lo decidimos entre todos cuándo es el momento”, afirmó mientras la actriz agregó que le “costaba” dar la entrevista y hablar de su romance.

“Es raro, pero no pasa nada. Es mejor hacerlo y descomprimir. No es nada grave. Está todo bien”, dijo quien tiene una mayor experiencia en los medios. Por su parte, se sinceró: “Me costó encararla porque estaba seguro de que no me iba a dar bola. Por una cuestión normal, le puede pasar a cualquier chico con cualquier chica”.

“Me escribió eso en un mensaje”, agregó Flor y continuó: “La diferencia de edad es lo que menos siento. (Luciano) es la persona más activa del mundo. Parece que tiene 18 años, me lleva a hacer todos los deportes, todas las cosas. Me encanta. ¿Qué te voy a decir?”, dijo la bailarina, visiblemente enamorada.

Buscando dar por finalizada la entrevista y dejar de ser los protagonistas, Castro saludó a la cronista y aseguró: “Gracias por venir. Esperemos no ser parte de su rutina, pero siempre a disposición. No voy a esquivar, prefiero hablar y dejar las cosas claras”.

En la última pregunta de la nota, Maite ahondó en cuál fue el primer flechazo de la pareja. El repitió lo que ya había contado: que usó la excusa de la serie para hablarle, y Flor apeló a su característico humor. ¿Qué vio de él? “Haciendo glúteos”. Así finalizó la primera entrevista que dieron Luciano Castro y Flor Vigna desde que confirmaron su romance.

