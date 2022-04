Luciana Salazar denunció una peligrosa amenaza

Luciana Salazar publicó unas alarmantes historias en Instagram que exponían las amenazas recibidas en las últimas horas.

Luciana Salazar vive horas de mucha preocupación a raíz de una fuerte amenaza que recibió por mail. La actriz hizo una serie de declaraciones donde manifestó sentir miedo por su vida y, si bien no deslizó ningún nombre, todas las acusaciones apuntaron a su eterno conflicto con el economista Martín Redrado.

“Acabo de recibir un mails que me demuestra lo que sos capaz de hacer”, escribió Luciana Salazar en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Sus seguidores se hicieron eco de las palabras de la actriz y recordaron a Martín Redrado, con quien mantiene un enfrentamiento público y judicial.

Su publicación no quedó allí y continuó: “No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad”. “Siempre te metiste con lo más sagrado para mí”, afirmó la sobrina de Evangelina Salazar y Palito Ortega.

“Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar todas las cosas que me guardé tantos años y que recordarlas aún me afectan. Y muchas tienen que tiene que ver con la maternidad”, aseguró Luciana, notablemente desbordada por una situación que parece no tener fin.

En las historias siguientes, Luciana Salazar expresó: “Siento tristeza y asco a la vez”. Luego, advirtió que “espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerse cualquier cosa”, sentenció, temiendo por su vida.

Luciana Salazar lleva a juicio a Martín Redrado

Las disputas legales entre Luciana Salazar y Martín Redrado no tienen descanso. Luego de una década de idas y vueltas, ambos acordaron finalizar su relación, pero esta decisión vino cargada de situaciones que resuenan hasta el día de hoy: acusaciones públicas, pactos, mediaciones legales. Sin embargo, el pasado jueves 7 de abril, la situación llegó a un punto límite por decisión de Salazar.